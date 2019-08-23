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    Події в Україні

    У Кривому Розі «замінували» будинок батьків Зеленського

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    <p>Будівлю перевірятимуть і в подальшому</p> - У Кривому Розі «замінували» будинок батьків Зеленського

    Будівлю перевірятимуть і в подальшому

    Вибухонебезпечних предметів у будинку батьків президента не виявлено

    Багатоповерховий будинок у Кривому Розі, де мешкають батьки президента України Володимира Зеленського, перевірили у четвер після повідомлення про «замінування». Вибухонебезпечних предметів не виявлено.

    Про це повідомляє «Радіо Свобода» з посиланням на пресслужбу Криворізького відділу поліції.

    «Перевірку проводили після того, як одне з відомств у Києві отримало повідомлення про можливе «замінування» великої кількості об’єктів у столиці та будинку батьків чинного президента України», - зазначає видання.

    Адреса будинку не вказувалась. Будівлю перевірятимуть і в подальшому.

    Нагадаємо, у липні у Кривому Розі до правоохоронців надійшло повідомлення про закладення вибухівки у лікарнях, дитячих садках, на вокзалі та у будинку батьків президента Володимира Зеленського.

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