У Кривому Розі «замінували» будинок батьків Зеленського



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Будівлю перевірятимуть і в подальшому

Вибухонебезпечних предметів у будинку батьків президента не виявлено

Багатоповерховий будинок у Кривому Розі, де мешкають батьки президента України Володимира Зеленського, перевірили у четвер після повідомлення про «замінування». Вибухонебезпечних предметів не виявлено.

Про це повідомляє «Радіо Свобода» з посиланням на пресслужбу Криворізького відділу поліції.

«Перевірку проводили після того, як одне з відомств у Києві отримало повідомлення про можливе «замінування» великої кількості об’єктів у столиці та будинку батьків чинного президента України», - зазначає видання.

Адреса будинку не вказувалась. Будівлю перевірятимуть і в подальшому.

Нагадаємо, у липні у Кривому Розі до правоохоронців надійшло повідомлення про закладення вибухівки у лікарнях, дитячих садках, на вокзалі та у будинку батьків президента Володимира Зеленського.