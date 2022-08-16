У Лисичанську підірвано колишню будівлю СБУ, де базувалися окупанти (відео)

Знищено близько сотні окупантів

Сьогодні близько 15:00 в тимчасово окупованому рашистами Лисичанську прогримів вибух. Telegram-канали повідомляють, що внаслідок вибуху було знищено колишню будівлю СБУ, у якій був командний пункт рашистів.

Голова Луганської ОВА Сергій Гайдай повідомив, що внаслідок удару, ймовірно, знищено близько сотні не рядових солдатів другого армійського корпусу російської армії.

Нагадаємо, у неділю, 14 серпня, в окупованій Попасній на Луганщині під удар потрапив штаб російських найманців з приватної військової компанії «Вагнера». Гайдай повідомив, що ЗСУ вдало відпрацювали по ворожому штабу, на який навів один із представників росЗМІ. Зазначалось, що внаслідок удару могли загинути щонайменше 100 «вагнерівців».

До слова, триває 174-та доба героїчного протистояння Української нації російському воєнному вторгненню. Противник продовжує зосереджувати зусилля на встановленні повного контролю над територіями Луганської та Донецької областей, утриманні тимчасово захоплених районів Херсонської та частини Харківської, Запорізької і Миколаївської областей, створенні сприятливих умов для відновлення наступу на окремих напрямках, а також блокуванні морських комунікацій України у Чорному морі. Тривають авіаційні та ракетні удари по цивільних об’єктах нашої держави.