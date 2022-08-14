ЗСУ вдарили по штабу «вагнерівців» у Попасній (фото)

РосЗМІ повідомляють, що в Попасній вдарили по штабу ПВК «Вагнера»

Окупанти у соцмережах звинувачують російського воєнкора, який 8 серпня відвідав базу та виклав фото

У неділю, 14 серпня, в окупованій Попасній на Луганщині під удар потрапив штаб російських найманців з приватної військової компанії «Вагнера». Про це повідомляє російський пропагандист Юрій Котенок у соцмережі.

«Завдано удару по одному з розташувань ПВК «Вагнер» в Попасній. Джерела на Донбасі підтверджують», – зазначив він.

Судячи з опублікованих в соціальних мережах кадрів, є постраждалі.

Місце дислокації вагнерівців спалив російський воєнкор, який виклав її фотографії у свій телеграм-канал. Судячи з знімків, воєнкор спілкувався там із куратором ПВК «Вагнер» Євгеном Пригожіним.

Зазначимо, що наразі пост з фото з «вагнерівцми» видалений.

Згідно зі словами пропагандиста країни-агресора, інформація про загибель засновника військової компанії Євгена Пригожина не підтверджується.

Нагадаємо, на початку липня стало відомо, що російська приватна військова компанія «Вагнер» взялася вербувати на війну в Україну в'язнів двох колоній Петербурга («Яблунівки» та «Обухова») для допомоги у «виявленні нацистів».

За даними української розвідки, ПВК за 2 місяці планують набрати до 10 тисяч «добровольців» серед засуджених і відправити їх воювати на Донбас. Одним з основних завдань таких підрозділів буде встановлення контролю над дорогами на напрямку Ізюм - Слов’янськ - Бахмут. Такі «солдати» мають носити спеціальні жетони, які будуть вказувати на їхній статус.

Зазначимо, російські загарбники продовжують незаконну мобілізацію на тимчасово окупованих територіях України. Зокрема, на Луганщині рашисти мобілізують неповнолітніх та пенсіонерів.

Додамо, для комплектування підрозділів мобілізаційного резерву з 1 серпня цього року на території окупованих Донецької та Луганської областей розпочалась нова хвиля примусової мобілізації. Відбирають осіб, у непридатних для проходження служби та тих, які мали «відстрочку».