Вибух у Лисичанську: ЗСУ, ймовірно, знищили близько сотні окупантів

На Луганщині загинули рашисти з другого армійського корпусу

Сьогодні внаслідок вибуху в тимчасово окупованому Лисичанську загинули близько 100 російських загарбників. Про це повідомив глава місцевої ОВА Сергій Гайдай.

«У Лисичанську майже сотня «кульків» не рядових солдатів 2-го армійського корпусу. Гарна тенденція - Попасна, Лисичанськ…далі буде», – йдеться в повідомленні.

Гайдай зазначив, що в Лисичанську сьогодні була «бавовна». Загинули вже не «вагнерівці», а окупанти з армії РФ.

«Це вже не «вагнерівці» це вже регулярна армія РФ. По «вагнерівцям» більше сотні, те, що відбулося сьогодні (вибух в Лисичанську, – ред.) майже сотня», – зазначив очільник ОВА.

Як повідомлялося, сьогодні близько 15:00 в тимчасово окупованому Лисичанську прогримів вибух.

У неділю, 14 серпня, в окупованій Попасній на Луганщині під удар потрапив штаб російських найманців з приватної військової компанії «Вагнера». Гайдай повідомив, що ЗСУ вдало відпрацювали по ворожому штабу, на який навів один із представників росЗМІ. Зазначалось, що внаслідок удару могли загинути щонайменше 100 «вагнерівців».

До слова, триває 174-та доба героїчного протистояння Української нації російському воєнному вторгненню. Противник продовжує зосереджувати зусилля на встановленні повного контролю над територіями Луганської та Донецької областей, утриманні тимчасово захоплених районів Херсонської та частини Харківської, Запорізької і Миколаївської областей, створенні сприятливих умов для відновлення наступу на окремих напрямках, а також блокуванні морських комунікацій України у Чорному морі. Тривають авіаційні та ракетні удари по цивільних об’єктах нашої держави.