В окупованому Лисичанську пролунав вибух

Поки не відомо, що саме вибухнуло на Луганщині

На Луганщині у тимчасово окупованому рашистами Лисинанську знову «бавовна» – у місті прогримів вибух. Про це повідомив голова місцевої ОВА Сергій Гайдай.

«Навіть не знаю як анонсувати новину... Луганщина нищить окупантів... чи у Лисичанську знов бавовна. А може: паління вбиває. Далі буде», – написав Гайдай.

Раніше повідомлялося, що на Луганщині рашисти ведуть масований наступ зі сторони Лисичанського нафтопереробного заводу. Українські бійці тримають оборону. Населені пункти і позиції українських військових ворог обстрілює з артилерії.

Тим часом вибухи вже прогриміли в тимчасово окупованому рашистами Криму поблизу міста Джанкой. Причиною вибухів на околицях Джанкоя в окупованому Криму є нібито загоряння на майданчику тимчасового зберігання боєприпасів.

Радник глави Офісу президента Михайло Подоляк прокоментував вибухи на складі боєприпасів в окупованому Криму, які пролунали вранці у вівторок, 16 серпня. Подоляк назвав вибухи та пожежу у військовій частині РФ «демілітаризацією в дії».

Відомо, що російські загарбники на аеродромі під Джанкоєм зберігали близько 50 одиниць різної техніки.

Згодом вибухи пролунали на військовій авіабазі біля окупованого Сімферополя.

До слова, триває 174-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Тривають авіаційні та ракетні удари по цивільних об’єктах на території України.