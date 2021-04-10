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    У Луцьку нетверезий чоловік потрощив дев'ять автівок та заснув на капоті

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    У Луцьку в елітному житловому комплексі Яровиця неадекватний чоловік побив майже десяток автомобілів - У Луцьку нетверезий чоловік потрощив дев'ять автівок та заснув на капоті
    У Луцьку в елітному житловому комплексі Яровиця неадекватний чоловік побив майже десяток автомобілів
    Фото: Під прицілом

    Чоловік побив дзеркала дорогим автомобілям

    В Луцьку стався інцидент у підземному паркінгу одного із елітних житлових комплексів під назвою «Яровиця».

    Про це пише місцеве видання «Під прицілом».

    Невідомий чоловік у нетверезому стані потрощив багато припаркованих автомобілів. Про подію повідомив один із власників пошкоджених автівок.

    Як видно на фото, пошкоджені дороговартісні автівки − «відбито» всі дзеркала, уламки розкидані про всьому паркінгу.

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    У Луцьку нетверезий чоловік потрощив дев'ять автівок та заснув на капоті
    У Луцьку нетверезий чоловік потрощив дев'ять автівок та заснув на капоті
    У Луцьку нетверезий чоловік потрощив дев'ять автівок та заснув на капоті
    У Луцьку нетверезий чоловік потрощив дев'ять автівок та заснув на капоті
    У Луцьку нетверезий чоловік потрощив дев'ять автівок та заснув на капоті
    У Луцьку нетверезий чоловік потрощив дев'ять автівок та заснув на капоті
    У Луцьку нетверезий чоловік потрощив дев'ять автівок та заснув на капоті
    У Луцьку нетверезий чоловік потрощив дев'ять автівок та заснув на капоті
    Фото: Під прицілом

    На відео можна побачити, як чоловік заснув на капоті чужої автівки після акту вандалізму.

    Зловмисника затримали правоохоронці.

    До слова, у Луцьку небайдужі пасажири міської маршрутки зняли на камеру провалля, на місці якого мала б бути підлога.

    Теги: автомобіль Луцьк чоловік
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