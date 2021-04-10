У Луцьку нетверезий чоловік потрощив дев'ять автівок та заснув на капоті

У Луцьку в елітному житловому комплексі Яровиця неадекватний чоловік побив майже десяток автомобілів

Чоловік побив дзеркала дорогим автомобілям

В Луцьку стався інцидент у підземному паркінгу одного із елітних житлових комплексів під назвою «Яровиця».

Про це пише місцеве видання «Під прицілом».

Невідомий чоловік у нетверезому стані потрощив багато припаркованих автомобілів. Про подію повідомив один із власників пошкоджених автівок.

Як видно на фото, пошкоджені дороговартісні автівки − «відбито» всі дзеркала, уламки розкидані про всьому паркінгу.

На відео можна побачити, як чоловік заснув на капоті чужої автівки після акту вандалізму.

Зловмисника затримали правоохоронці.

До слова, у Луцьку небайдужі пасажири міської маршрутки зняли на камеру провалля, на місці якого мала б бути підлога.