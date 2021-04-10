У Луцьку нетверезий чоловік потрощив дев'ять автівок та заснув на капоті
Чоловік побив дзеркала дорогим автомобілям
В Луцьку стався інцидент у підземному паркінгу одного із елітних житлових комплексів під назвою «Яровиця».
Про це пише місцеве видання «Під прицілом».
Невідомий чоловік у нетверезому стані потрощив багато припаркованих автомобілів. Про подію повідомив один із власників пошкоджених автівок.
Як видно на фото, пошкоджені дороговартісні автівки − «відбито» всі дзеркала, уламки розкидані про всьому паркінгу.
На відео можна побачити, як чоловік заснув на капоті чужої автівки після акту вандалізму.
Зловмисника затримали правоохоронці.
До слова, у Луцьку небайдужі пасажири міської маршрутки зняли на камеру провалля, на місці якого мала б бути підлога.