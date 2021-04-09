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    ДТП під Києвом: на трасі перекинулася фура з небезпечним вантажем

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    На місці працюють патрульні та ДСНС - ДТП під Києвом: на трасі перекинулася фура з небезпечним вантажем
    На місці працюють патрульні та ДСНС
    фото: Telegram

    Патрульні перекрили рух в обох напрямках

    Сьогодні на 25-му кілометрі автошляху М-01 (Київ-Чернігів-Нові Яриловичі) сталося ДТП – перекинулася вантажівка. Про це повідомляє патрульна поліція.

    Попередньо відомо, що автомобіль перевозив небезпечний вантаж. На місці працюють патрульні та ДСНС. Рух тимчасово перекрили в обох напрямках.

    Тим часом, у Львові 8 квітня водій автомобіля BMW X5 на смерть збив кур'єрку служби доставки їжі Glovo. «Інцидент трапився близько 17.45. За кермом скутера перебувала 58-річна жінка. Іномаркою керував 27-річний чоловік. Обставини інциденту встановлюються», — повідомили агентству у поліції Львівської області.

    У компанії Glovo заявили, що у разі потреби готові співпрацювати з правоохоронними органами щодо загибелі кур'єрки. Про це розповіли «Главкому» у пресофісі компанії в Україні.

    Теги: ДТП Київ водій автомобіль поліція
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