У Луцьку пасажири їздять у автобусі без частини підлоги (відео)

У Луцьку маршрутка № 9 курсує зі значним пошкодженням у підлоговому покритті

У Луцьку маршрутка № 9 курсує зі значним пошкодженням у підлоговому покритті

Пасажирам на ходу довелося підбирати ноги, щоби заднє колесо не зжувало взуття

У Луцьку небайдужі пасажири міської маршрутки зняли на камеру провалля, на місці якого мала б бути підлога. Відео у Facebook виклав користувач Віктор Романів.

Небезпечний транспорт, наповнений людьми, роз’їжджав містом, тоді як замість підлоги біля входу утворилася дірка.

Пасажирам на ходу довелося підбирати ноги, щоби заднє колесо не зжувало взуття. Громадяни фактично стояли на легко закріплених металевих сходах і міцно трималися за поручень дверей.



«Екстремальний маршрут № 9, за адреналін варто й по 10 гривень платити», – підписав Романів відео. У коментарях жартома припустили, що разом зі снігом розтанула й маршрутка.

Раніше до мережі Facebook потрапили фото житомирського засніженого міського транспорту. Сидіння вкриті снігом та припорошений салон тролейбуса з єдиною пасажиркою на задній площадці викликали обурення в соцмережі.

У Кpопивницькому в маpшpутки № 500 під час pуху відпало колесо. Подія трапилася на вулиці Чикаленка. Ніхто з пасажиpів не постpаждав

У Києві в маршрутки №529 також відвалилося колесо. У цей час в транспорті перебували пасажири.

Дніпрі на Запорізькому шосе 155-я маршрутка врізалася в стовп. В результаті постраждали семеро людей. Їх доправили до лікарень міста з різними травмами.