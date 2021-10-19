У Львові через пасажира екстрено сів літак з Праги

Одному з пасажирів рейсу стало погано, його відправили в лікарню

В аеропорту Львова екстрено сів літак авіакомпанії Czech Airlines, бо одному з пасажирів стало погано. Про це у вівторок, 19 жовтня, написав у Facebook один з пасажирів, який летів цим рейсом.

«Хочу подякувати екіпажу ОК918 Czech Airlines (Praha – Kyiv) за злагоджену і професійну роботу під час вимушеної посадки літака у Львові через серцевий напад в одного з пасажирів. Сподіваюся, що з пасажиром усе буде добре», – написав чоловік.

Відомо, що інцидент стався напередодні, 18 жовтня. Сервіс Flightreview вказує, що рейс ОК918 вилетів із Праги об 11:29 за місцевим часом, а в Київ прилетів о 16:09 замість 14:35. У Львові літак здійснив екстрену посадку близько 14:00.

У свою чергу, «Унна» з посиланням на клінічну лікарню швидкої медичної допомоги Львова пише, що пасажира доставили в лікарню через низький пульс. Станом на 9:00 ранку 19 жовтня його вже виписали в стабільному стані.

«Його самопочуття погіршилося через низький пульс. Але така його проблема по життю. Тобто якщо нормальний пульс у людини в середньому – це 70-80 ударів в хвилину, то його доставили в лікарню з пульсом близько 50 ударів в хвилину. Його обстежили, він цілком здоровий, ніяких захворювань немає, інсульту і серцевого нападу теж. Станом на 9:00 сьогоднішнього ранку його вже відправили додому», – заявили в лікарні.

Раніше повідомлялося, що у Туреччині екстрено сів літак через повідомлення про бомбу.

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