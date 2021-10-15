Депутатка «прозріла»: летіти з Києва у Львів через Лондон втричі дешевше, ніж прямим рейсом

Незабаром європейські перевізники отримають право літати на внутрішніх українських рейсах

Щоб дістатися з Києва до Львова повітряним транспортом можна купити квиток в української авіакомпанії «Роза вiтрiв» (Windrose) за 2393 гривні чи у Міжнародних авіаліній України за 2607 грн. А можна скористатися пропозицією ірландського лоукостера Ryanair і придбати квиток за 757 грн. Щоправда ця подорож буде тривати понад сім годин і у Львів з Києва доведеться летіти з пересадкою у Лондоні. Натомість ціна подорожі буде втричі дешевшою.

Таке «відкриття» зробила народна депутатка, перша заступниця голови комітету Верховної Ради України з питань транспорту та інфраструктури Юлія Клименко. Саме вона шукала квитки на рейси до Львова та натрапила на цікаву інформацію, про що розповіла у соцмережах.

«Шукала авіаквиток на Львів. Виявилося, що через Лондон долетіти втричі дешевше, ніж прямий рейс Київ-Львів», – написала Клименко і додала скріни результатів пошуку.

До слова, Wizz Air збільшить кількість літаків в Україні майже утричі та запустить 26 нових рейсів. Wizz Air планує збільшити в Україні кількість своїх літаків з чотирьох до одинадцяти.

Нагадаємо, 12 жовтня Україна і Європейський союз підписали угоду про єдиний авіаційний простір. Згідно з угодою про «відкрите небо», Україна отримає право призначати свої авіакомпанії для польотів у будь-які країни-члени ЄС. Крім того, будь-яка країна Євросоюзу зможе призначати будь-якого європейського перевізника для виконання рейсів в Україну. Європейські перевізники отримують право літати на внутрішніх українських рейсах.

Глава уряду Денис Шмигаль повідомив, що підписання угоди про спільний авіаційний простір з ЄС означає, що в Україні діятимуть норми Євросоюзу та очікується збільшення кількості маршрутів.

Також нагадаємо, що відомий лоукостер готує «агресивну експансію» в Україні. Наразі компанія працює у п’яти аеропортах України за двосторонніми маршрутами, проте в країні є близько 12 потенційних аеропортів для роботи. Перші рейси з України Ryanair запустив у 2018 році.



