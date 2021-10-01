Авіакомпанія SkyUp силоміць зняла з літака українців, що поверталися з Албанії

Конфлікт стався через неналежну поведінку пасажирів під час попереднього перельоту

Співробітники вітчизняної авіакомпанії SkyUp Airlines зсадили з рейсу з Албанії до України кількох пасажирів через те, що вони, нібито, перебувають у «чорному списку» компанії за неналежну поведінку під час попереднього польоту. Про це на своїй Facebook-сторінці повідомила українська журналістка, піарниця та менеджерка артистів Анна Салата, яка була свідком події та особисто знає людей, яких зняли з літака.

У своєму дописі Анна Салата пояснює, що з літака з застосуванням сили було знято її друзів, з якими вони разом поверталися з відпочинку. Вона також розповідає, що під час попереднього перельоту вони дійсно поводилися не найкращим чином, однак не отримали ніяких попереджень про включення когось із них до «чорного списку» авіаперевізника.

«Більше того, хлопців пустили на рейс. Вони пройшли всі контролі. А в літаку прекрасна компанія стюардів впізнала нашу прекрасну компанію в обличчя. Хлопців виводили не за прізвищами, а тикаючи пальцем – цього і цього (тобто тих, кого впізнали в обличчя). Коли ще одна дівчина поцікавилася, чому їх виводять, сказали: о, і її знімайте теж», – обурилася дівчина.

Також Анна уточнила, що виводили людей з салону літака десятеро албанських поліцейських, а коли один з її друзів спробував пояснити, що його немає в чорному списку, поліцейські просто виштовхали його з салону.

«Схоже, у стюартів дуже сильно великі травми та психологічні проблеми. Прибувши до Києва, спробую з'ясувати їхні імена та прізвища та повідомити в «SkyUp» про те, що сталося. Поки що вони їх категорично відмовляються називати! А ще сказали, що якщо їм щось не сподобається, вони виведуть кожного з нас», – підсумувала Анна Салата.

У коментарі до її допису представник авіакомпанії повідомив, що наразі проводиться розслідування ситуації та зазначив, що для «SkyUp» пріорітетом є безпека пасажирів. «Капітан має право застосовувати всі необхідні заходи до осіб, які своїми діями створюють загрозу безпеці польоту та не виконують його розпорядження», – підсумував представник «SkyUp airlines».

Раніше повідомлялося, що українські авіакомпанії в серпні майже повернули докризове число рейсів.

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