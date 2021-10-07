У Туреччині екстрено сів літак через повідомлення про бомбу

Повідомлення про бомбу надійшло під час польоту пасажирського літака Airbus A320 авіакомпанії Al Jazeera Airlines

У результаті пошуків жодних вибухових пристроїв не знайдено, аеропорт знову відкрили до польотів

В аеропорту турецького Трабзону екстрено сів пасажирський літак через повідомлення про бомбу на борту. Про це пише Hurriyet.

Повідомлення про бомбу надійшло під час польоту пасажирського літака Airbus A320 авіакомпанії Al Jazeera Airlines, який здійснював рейс з Кувейту до Туреччини.

На борту перебували 51 пасажир і шість членів екіпажу. Після екстреної посадки пасажири були евакуйовані, групи експертів почали перевірку літака.

В аеропорту оголосили спеціальні оперативні заходи безпеки, інших пасажирів, які чекали на внутрішні та міжнародні рейси, також вивели з будівлі терміналу.

Через деякий час турецька влада оголосила, що в результаті пошуків жодних вибухових пристроїв не знайдено, аеропорт знову відкрили до польотів.

Нагадаємо, на днях в авіакатастрофі у Мілані загинув мільярдер. Літак з вісьмома людьми на борту вилетів з аеропорту Лінате, але відразу після зльоту пілот відчув труднощі з керуванням та за кілька хвилин розбився.

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