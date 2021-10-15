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    У Львові через смертельну пожежу оголошено надзвичайну ситуацію

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    Рішенням Головного управління ДСНС у Львівській області з сьогоднішнього ранку в місті оголошено надзвичайну ситуацію місцевого рівня - У Львові через смертельну пожежу оголошено надзвичайну ситуацію
    Рішенням Головного управління ДСНС у Львівській області з сьогоднішнього ранку в місті оголошено надзвичайну ситуацію місцевого рівня
    фото: lv.dsns.gov.ua

    У металевому вагончику на стоянці загинули три особи

    У Львові сталася пожежа в металевому вагончику, в результаті інциденту загинули три особи. Міська влада запровадила надзвичайну ситуацію місцевого рівня. Про це повідомляє у Facebook департамент цивільного захисту Львівської ОДА.

    Зазначається, що вчора ввечері на вулиці Городецькій, 371 у металевому вагончику (кунзі) на відкритій стоянці для великогабаритних автомобілів сталася пожежа.

    «У результаті пожежі загинули три особи (вік і стать встановлюється). Вогнем знищено внутрішнє оздоблення металевого вагончика, речі побутового споживання на площі 8 квадратних метрів», – ідеться в повідомленні.

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    Пожежу вдалося оперативно загасити. Рішенням Головного управління ДСНС у Львівській області з сьогоднішнього ранку в місті оголошено надзвичайну ситуацію місцевого рівня.

    Причина пожежі встановлюється.

    До слова, на Закарпатті легковик влетів в евакуатор і загорівся: четверо загиблих (фото, відео).

    Теги: пожежа ДСНС Львів смерть надзвичайні ситуації надзвичайна ситуація
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    У Львові через смертельну пожежу оголошено надзвичайну ситуацію