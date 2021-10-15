У Львові через смертельну пожежу оголошено надзвичайну ситуацію

Рішенням Головного управління ДСНС у Львівській області з сьогоднішнього ранку в місті оголошено надзвичайну ситуацію місцевого рівня

У металевому вагончику на стоянці загинули три особи

У Львові сталася пожежа в металевому вагончику, в результаті інциденту загинули три особи. Міська влада запровадила надзвичайну ситуацію місцевого рівня. Про це повідомляє у Facebook департамент цивільного захисту Львівської ОДА.

Зазначається, що вчора ввечері на вулиці Городецькій, 371 у металевому вагончику (кунзі) на відкритій стоянці для великогабаритних автомобілів сталася пожежа.

«У результаті пожежі загинули три особи (вік і стать встановлюється). Вогнем знищено внутрішнє оздоблення металевого вагончика, речі побутового споживання на площі 8 квадратних метрів», – ідеться в повідомленні.

Пожежу вдалося оперативно загасити. Рішенням Головного управління ДСНС у Львівській області з сьогоднішнього ранку в місті оголошено надзвичайну ситуацію місцевого рівня.

Причина пожежі встановлюється.

До слова, на Закарпатті легковик влетів в евакуатор і загорівся: четверо загиблих (фото, відео).