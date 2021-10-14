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    На Тайвані горіла 13-поверхова будівля: десятки загиблих та постраждалих

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    На Тайвані горіла 13-поверхова будівля: десятки загиблих та постраждалих
    фото: АР

    За словами очевидців, перед пожежею було чутно близько трьох вибухів

    У ніч на 14 жовтня на півдні Тайваню горів 13-поверховий будинок. Як повідомляє The Washington Post, влада офіційно заявила про 25 жертв, десятки людей отримали травми.

    Пізніше рятувальники повідомили про 46 жертв та 41 постраждалого, додає AFP.

    Будівля загорілася близько 3:00 ночі за місцевим часом, вогонь знищив багато поверхів. Полум'я охопило будівлю, з нижніх поверхів валив дим. На ранок будівля продовжувала жевріти, рятувальники намагаються повністю загасити пожежу.

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    На Тайвані горіла 13-поверхова будівля: десятки загиблих та постраждалих
    На Тайвані горіла 13-поверхова будівля: десятки загиблих та постраждалих
    На Тайвані горіла 13-поверхова будівля: десятки загиблих та постраждалих
    На Тайвані горіла 13-поверхова будівля: десятки загиблих та постраждалих
    На Тайвані горіла 13-поверхова будівля: десятки загиблих та постраждалих
    На Тайвані горіла 13-поверхова будівля: десятки загиблих та постраждалих

    Причина пожежі поки не повідомляється. За словами очевидців, перед пожежею було чутно близько трьох вибухів.

    Відомо, що будівлі 40 років, в ній були магазини на нижніх поверхах і квартири на верхніх. Нижні поверхи повністю згоріли.

    До слова, напередодні під час ліквідації пожежі у Києві рятувальники виявили тіло чоловіка (фото).

    Теги: пожежа смерть рятувальники Тайвань будинок
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    На Тайвані горіла 13-поверхова будівля: десятки загиблих та постраждалих