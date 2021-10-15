На Закарпатті легковик влетів в евакуатор і загорівся: четверо загиблих (фото, відео)

У результаті ДТП загинули водій і три пасажири легкового автомобіля, водій евакуатора травмований

Аварія сталася сьогодні рано-вранці на трасі в селі Великі Лучки Мукачівського району

У Закарпатській області автомобіль врізався у припаркований евакуатор, після чого загорівся. У результаті аварії загинули чотири особи. Про це повідомляє Державна службу з надзвичайних ситуацій.

Зазначається, що аварія сталася сьогодні рано-вранці на трасі в селі Великі Лучки Мукачівського району. Водій автомобіля Renault Logan допустив зіткнення з припаркованим евакуатором «ГАЗель», після чого легковик загорівся.

«У результаті ДТП загинули чотири особи (водій і три пасажири легкового автомобіля) і травмована одна особа (водій евакуатора, якого в стані середнього ступеня тяжкості госпіталізували до лікарні)», – йдеться в повідомленні ДСНС.

Фото та відео з місця інциденту оприлюднило місцеве видання pmg.

До слова, напередодні у Польщі знову потрапив у ДТП автобус з українцями