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    На Закарпатті легковик влетів в евакуатор і загорівся: четверо загиблих (фото, відео)

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    У результаті ДТП загинули водій і три пасажири легкового автомобіля, водій евакуатора травмований - На Закарпатті легковик влетів в евакуатор і загорівся: четверо загиблих (фото, відео)
    У результаті ДТП загинули водій і три пасажири легкового автомобіля, водій евакуатора травмований
    фото: pmg.ua

    Аварія сталася сьогодні рано-вранці на трасі в селі Великі Лучки Мукачівського району

    У Закарпатській області автомобіль врізався у припаркований евакуатор, після чого загорівся. У результаті аварії загинули чотири особи. Про це повідомляє Державна службу з надзвичайних ситуацій.

    Зазначається, що аварія сталася сьогодні рано-вранці на трасі в селі Великі Лучки Мукачівського району. Водій автомобіля Renault Logan допустив зіткнення з припаркованим евакуатором «ГАЗель», після чого легковик загорівся.

    «У результаті ДТП загинули чотири особи (водій і три пасажири легкового автомобіля) і травмована одна особа (водій евакуатора, якого в стані середнього ступеня тяжкості госпіталізували до лікарні)», – йдеться в повідомленні ДСНС.

    Фото та відео з місця інциденту оприлюднило місцеве видання pmg.

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    На Закарпатті легковик влетів в евакуатор і загорівся: четверо загиблих (фото, відео)
    На Закарпатті легковик влетів в евакуатор і загорівся: четверо загиблих (фото, відео)
    На Закарпатті легковик влетів в евакуатор і загорівся: четверо загиблих (фото, відео)
    На Закарпатті легковик влетів в евакуатор і загорівся: четверо загиблих (фото, відео)

    До слова, напередодні у Польщі знову потрапив у ДТП автобус з українцями

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    Теги: пожежа ДТП Закарпаття смерть водій автомобіль Renault Logan
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    На Закарпатті легковик влетів в евакуатор і загорівся: четверо загиблих (фото, відео)