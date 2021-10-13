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    На півдні Туреччини знову горить ліс

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    У гасінні пожежі задіяні вертольоти - На півдні Туреччини знову горить ліс
    У гасінні пожежі задіяні вертольоти
    фото: ntv.com.tr

    Пожежа почалася через блискавку

    У Туреччині в курортному Кемері в лісовій зоні в Гейнюк на плато Учолук виникла масштабна лісова пожежа. У гасінні вогню задіяні вертольоти. Про це повідомляє телеканал NTV.

    За словами мера Кемера Неджаті Топалоглу, через важкодоступну гірську місцевість і сильний вітер, що змінює напрямки, боротьба з полум'ям утруднена.

    З вогнем борються чотири вертольоти, два бульдозери, 13 пожежних авто. Пожежникам допомагають працівники лісового господарства. Муніципальні співробітники підвозять рятувальникам воду та айран.

    За попередніми даними, пожежа в лісі почалася через потрапляння блискавки.

    Нагадаємо, Туреччина сильно постраждала від масштабних лісових пожеж, що виникли в серпні. У ході пожеж знищено, приблизно, 160 тисяч гектарів лісу. Пожежі пошкодили 30 тисяч гектарів лісів у Манавгат, 12,6 тисячі гектарів – у Бодрумі, 8 тисяч – у Мармарисі та 6,5 тисячі га навколо Гюзельбага, в Анталії. Наймасштабніші пожежі вирували в період 2–9 серпня. Дослідження показали, що температура поверхні піднімалася до 90–100 градусів.

    Наприкінці вересня Туреччина знову потерпала від лісових пожеж.

    Теги: Туреччина пожежа надзвичайні ситуації рятувальники ліс
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    На півдні Туреччини знову горить ліс