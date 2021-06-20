Вантажівка провалилася під асфальт на одній із площ Житомира (фото, відео)

Транспортний засіб довелось витягати з пастки за допомогою будівельного крана

У Житомирі на майдані Соборному вантажний автомобіль провалився під асфальт. Транспортний засіб довелось витягати з пастки за допомогою будівельного крана, пише «Житомир.Info». Загалом знадобилося близько 3,5 годин, аби дістати вантажівку з провалля.

Інцидент стався під час проведення ремонтних робіт. На майдані відновлювали асфальтне покриття.

Повністю завантажена будівельними матеріалами машина провалилась у порожнє технічне підвальне приміщення. Через небезпечну пригоду ніхто не постраждав.

Раніше, у ніч з 18 на 19 червня 2021 року на проспекті Бажана, що у місті Києві, під колесами вантажного автомобіля DAF жахливо загинула подружня пара.

Також 17 червня ввечері в Печерському районі Києва сталася дорожньо-транспортна пригода за участі вантажівки МАЗ комунального підприємства «Шляхово-експлуатаційне управління по ремонту та утриманню автомобільних шляхів та споруд на них» Печерського району.

Дорожники вивозили зрізане під час ремонтних робіт асфальтове покриття. На з’їзді з вул. Старонаводницької на бульвар Дружби народів у вантажівки відмовили гальма.

Водій намагався уникнути зіткнення, але не вдалося і він протаранив три автомобілі, які стояли на світлофорі.