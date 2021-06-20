  1. Головна
  2. Країна
  3. Події в Україні
рус
    Події в Україні

    Вантажівка провалилася під асфальт на одній із площ Житомира (фото, відео)

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Вантажівка&nbsp;провалилась у порожнє технічне підвальне приміщення - Вантажівка провалилася під асфальт на одній із площ Житомира (фото, відео)
    Вантажівка провалилась у порожнє технічне підвальне приміщення
    Фото: «Житомир.Info»

    Транспортний засіб довелось витягати з пастки за допомогою будівельного крана

    У Житомирі на майдані Соборному вантажний автомобіль провалився під асфальт. Транспортний засіб довелось витягати з пастки за допомогою будівельного крана, пише «Житомир.Info». Загалом знадобилося близько 3,5 годин, аби дістати вантажівку з провалля.

    Інцидент стався під час проведення ремонтних робіт. На майдані відновлювали асфальтне покриття.

    Повністю завантажена будівельними матеріалами машина провалилась у порожнє технічне підвальне приміщення. Через небезпечну пригоду ніхто не постраждав.

    1 з 6
    на весь екран згорнути
    Вантажівка провалилася під асфальт на одній із площ Житомира (фото, відео)
    Вантажівка провалилася під асфальт на одній із площ Житомира (фото, відео)
    Вантажівка провалилася під асфальт на одній із площ Житомира (фото, відео)
    Вантажівка провалилася під асфальт на одній із площ Житомира (фото, відео)
    Вантажівка провалилася під асфальт на одній із площ Житомира (фото, відео)
    Фото: «Житомир.Info»

    Раніше, у ніч з 18 на 19 червня 2021 року на проспекті Бажана, що у місті Києві, під колесами вантажного автомобіля DAF жахливо загинула подружня пара.

    Також 17 червня ввечері в Печерському районі Києва сталася дорожньо-транспортна пригода за участі вантажівки МАЗ комунального підприємства «Шляхово-експлуатаційне управління по ремонту та утриманню автомобільних шляхів та споруд на них» Печерського району.

    Дорожники вивозили зрізане під час ремонтних робіт асфальтове покриття. На з’їзді з вул. Старонаводницької на бульвар Дружби народів у вантажівки відмовили гальма.

    Водій намагався уникнути зіткнення, але не вдалося і він протаранив три автомобілі, які стояли на світлофорі.

    Теги: вантажівки водій Житомир автомобіль
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Вантажівка провалилася під асфальт на одній із площ Житомира (фото, відео)