У Харкові конфлікт через паркування переріс в стрілянину

42-річного чоловіка з пораненням ноги доставлено до лікарні

Харківські слідчі відкрили кримінальне провадження через стрілянину, що відбулася у Київському районі міста. Як повідомляє сайт Національної поліції у Харківській області, в результаті події постраждав чоловік 1979 року народження, він був доставлений до лікарні.

«Інформація про інцидент на вулиці Новоалександрівській надійшла до поліції 19 червня о 20:36 від потерпілого. Працівники поліції попередньо встановили, що між двома водіями стався конфлікт через паркувальне місце. Під час з'ясування відносин правопорушник 1983 року народження здійснив постріл зі спецзасобу для відстрілу гумових куль у бік заявника. Потерпілий 1979 року народження з пораненням стопи був доставлений до лікарні», – йдеться у повідомленні.

З місця події вилучено речові докази.

Слідчими Харківського райуправління поліції №1 за фактом події відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 125 (умисне легке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України. Максимальне покарання згідно з санкцією статті передбачає до 2 років обмеження волі. Всі обставини події з'ясовуються.

Раніше повідомлялося, що в Харківській області сталася стрілянина на місці дорожньої події. Водій і два пасажири Toyota Camry, яка врізалася в стовп, атакували кийками та бруківкою свідків аварії та журналіста, який знімав подію.