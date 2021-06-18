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    На Печерську вантажівка без гальм знесла три автомобілі (фото, відео)

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    У ДТП постраждали три легкових автомобілі - На Печерську вантажівка без гальм знесла три автомобілі (фото, відео)
    У ДТП постраждали три легкових автомобілі
    Фото: Київ оперативний

    Шалена вантажівка протаранила три автомобілі, що стояли на світлофорі

    17 червня ввечері в Печерському районі Києва сталася дорожньо-транспортна пригода за участі вантажівки МАЗ комунального підприємства «Шляхово-експлуатаційне управління по ремонту та утриманню автомобільних шляхів та споруд на них» Печерського району. Про це повідомляє «Київ оперативний».

    Дорожники вивозили зрізане під час ремонтних робіт асфальтове покриття. На з’їзді з вул. Старонаводницької на бульвар Дружби народів у вантажівки відмовили гальма.

    Водій намагався уникнути зіткнення, але не вдалося і він протаранив три автомобілі, які стояли на світлофорі.

    Після ДТП із легковиками шалена вантажівка проскочила перехрестя на червоний для себе сигнал світлофора і зупинилася за декілька сотень метрів.

    На диво у ДТП обійшлося без потерпілих.

    За словами водія вантажівки, два дні тому його автомобіль проходив техобслуговування.

    Як повідомлялося, 17 червня на вулиці Багатирській на виїзді з Києва сталася незвична пригода. На парковці біля магазину Novus універсал Renault Megane на європейських номерах частково опинився в кюветі. Причому під час пригоди в машині нікого не було. Скоріш за все, водій пішов до супермаркету та забув поставити автомобіль на ручне гальмо.

    Теги: ДТП Київ вантажівки водій автомобіль
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    На Печерську вантажівка без гальм знесла три автомобілі (фото, відео)