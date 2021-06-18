На Печерську вантажівка без гальм знесла три автомобілі (фото, відео)

Шалена вантажівка протаранила три автомобілі, що стояли на світлофорі

17 червня ввечері в Печерському районі Києва сталася дорожньо-транспортна пригода за участі вантажівки МАЗ комунального підприємства «Шляхово-експлуатаційне управління по ремонту та утриманню автомобільних шляхів та споруд на них» Печерського району. Про це повідомляє «Київ оперативний».

Дорожники вивозили зрізане під час ремонтних робіт асфальтове покриття. На з’їзді з вул. Старонаводницької на бульвар Дружби народів у вантажівки відмовили гальма.

Водій намагався уникнути зіткнення, але не вдалося і він протаранив три автомобілі, які стояли на світлофорі.

Після ДТП із легковиками шалена вантажівка проскочила перехрестя на червоний для себе сигнал світлофора і зупинилася за декілька сотень метрів.

На диво у ДТП обійшлося без потерпілих.

За словами водія вантажівки, два дні тому його автомобіль проходив техобслуговування.

Як повідомлялося, 17 червня на вулиці Багатирській на виїзді з Києва сталася незвична пригода. На парковці біля магазину Novus універсал Renault Megane на європейських номерах частково опинився в кюветі. Причому під час пригоди в машині нікого не було. Скоріш за все, водій пішов до супермаркету та забув поставити автомобіль на ручне гальмо.