У Львові пройшла акція в пам'ять про вбитих на війні дітей (фото)

До міської ратуші підвезли кілька порожніх шкільних автобусів

Сьогодні у Львові, з нагоди Дня захисту дітей, пройшла акція в пам’ять про тих, хто загинув від рук окупанта. Фото події опублікував міський голова Львова Андрій Садовий.

До міської ратуші підвезли кілька порожніх шкільних автобусів. Ними цього дня могли б їхати на екскурсії ті діти, яких убили російські військові від початку повномасштабного вторгнення 24 лютого.

«Сьогодні шкільні автобуси на площі Ринок порожні. 243 дитини більше ніколи не приїдуть до Львова. Російські окупанти вбивають дітей, жінок, мирних мешканців», – написав Садовий.

Нагадаємо, Путін дозволив вивозити українських сиріт до Росії у прискореному режимі. До слова, станом на 28 травня 2022 року більше ніж 682 дитини постраждали в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії Російської Федерації.