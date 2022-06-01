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    Події в Україні

    У Львові пройшла акція в пам'ять про вбитих на війні дітей (фото)

    Щодня від рук російських окупантів гинуть українські діти - У Львові пройшла акція в пам'ять про вбитих на війні дітей (фото)
    Щодня від рук російських окупантів гинуть українські діти
    фото: t.me/andriysadovyi

    До міської ратуші підвезли кілька порожніх шкільних автобусів

    Сьогодні у Львові, з нагоди Дня захисту дітей, пройшла акція в пам’ять про тих, хто загинув від рук окупанта. Фото події опублікував міський голова Львова Андрій Садовий.

    До міської ратуші підвезли кілька порожніх шкільних автобусів. Ними цього дня могли б їхати на екскурсії ті діти, яких убили російські військові від початку повномасштабного вторгнення 24 лютого.

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    У Львові пройшла акція в пам'ять про вбитих на війні дітей (фото)
    У Львові пройшла акція в пам'ять про вбитих на війні дітей (фото)
    У Львові пройшла акція в пам'ять про вбитих на війні дітей (фото)
    У Львові пройшла акція в пам'ять про вбитих на війні дітей (фото)
    У Львові пройшла акція в пам'ять про вбитих на війні дітей (фото)

    «Сьогодні шкільні автобуси на площі Ринок порожні. 243 дитини більше ніколи не приїдуть до Львова. Російські окупанти вбивають дітей, жінок, мирних мешканців», – написав Садовий.

    Нагадаємо, Путін дозволив вивозити українських сиріт до Росії у прискореному режимі. До слова, станом на 28 травня 2022 року більше ніж 682 дитини постраждали в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії Російської Федерації.

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    Теги: росія окупанти діти акція війна Андрій Садовий Львів Україна окупація #stoprussia
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    У Львові пройшла акція в пам'ять про вбитих на війні дітей (фото)