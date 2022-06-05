Богородиця Путіна все-таки прогнала

Папа Римський прямим текстом заявив, що Росія перебуває під владою Сатани

Почну здалеку. Пам'ятаєте дівчат з російської панк-рок-групи Pussy Riot та їхній перформанс «Богородице, Путіна прожени»? Справа була 21 лютого 2012 року, у храмі Христа Спасителя. Ключар потім сказав, що осквернення вівтаря не було, і повторне освячення храму не потрібно, але дівчатам все одно впаяли по два роки в колонії загального режиму.

Учасниці Pussy Riot пробули на амвоні храму менше хвилини, після чого їх погвинтила місцева служба безпеки (фото: ТАРС)

А Путін зло досі тримає. Ще б пак! Так образливо натякнути про його зв'язки із темними силами. Одна з учасниць Pussy Riot майже весь минулий рік сиділа під домашнім арештом, інші змушені були емігрувати.

Тепер нагадаю про якутського шамана Олександра Габишева. 6 березня 2019 року він відправився з Якутська пішки до Москви, з метою вигнати з Кремля Путіна, що там засів. Шаман Габишев ні на що не натякав, а прямо казав, що той є демоном, якого не любить природа. Що там, де з'являється Путін, згодом відбуваються катаклізми (тобто природа очищується) і впоратися з демоном під силу тільки шаману. Габишев пройшов майже 3 тис. км, але у вересні був затриманий на березі Байкалу поліцією та поміщений у психлікарню.

Шаман Габишев прямо заявляв, що Путін – демон (фото: bbc.com)

Про те, що Росією вже 22 роки править чи то психічно хвора людина, чи просто монстр, усім стало остаточно ясно вранці 24 лютого 2022 року. Через місяць Папа Франциск з усіма єпископами здійснив особливу службу – посвячення Росії та України Пречистому серцю Діви Марії, з молитвою про визволення Росії від влади «лукавого ворога».

Колишній професор кафедри філософії МДІМВ Андрій Зубов (звільнений ще у 2014 році після критики російської політики в Україні) сказав з цього приводу, що подія безпрецедентна в історії католицької церкви і всього християнського світу – фактично Папа Римський прямим текстом заявив, що Росія перебуває під владою Сатани.

Містика це чи ні, але якось усе це зрештою спрацювало – і шаманізм, і християнство. Ви подивіться лише на сьогоднішнього Путіна. Ще у вересні минулого року їздив із Шойгу до тайги, рибалив і милувався маралами. А зараз? Суцільна руїна. Лікарі голову ламають у припущеннях – що трапилося. А я от зовсім не здивуюсь, якщо ще десь на Гаїті якийсь чаклун вуду перед сном штрикає спицями ганчіркову лялечку Путіна.

Жарти жартами, але у 2005 році на Аріеля Шарона наклали смертельне прокляття з Каббали «Пульса де-нура» («Удар вогню»). За півроку прем'єр-міністр Ізраїлю впав у кому, в якій перебував до самої своєї смерті у 2014 році.

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