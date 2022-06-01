Невідомі намагалися підпалити військкомат у Сімферополі (відео)

Російські окупанти вивчають записи з камер спостереження

У тимчасово окупованому Криму невідомий намагався підпалити військкомат. Чоловік уночі кинув у будівлю пляшку з коктейлем Молотова, повідомляють місцеві соціальні мережі.

Чоловік переліз через паркан, кинув пляшку із запалювальною сумішшю в будівлю військового комісаріату окупантів, яка розташованого на вулиці Сельвинського. Чоловік цілив у вікно, але не попав. Пляшка розбилася. Палій втік.

Зараз російські окупанти вивчають записи з камер спостереження.

Офіційно про цю подію не повідомляли. Немає інформації і про встановлення особи чоловіка, який кинув пляшку.

Раніше у російському місті Щелкове Московської області невідомі підпалили будівлю військового комісаріату. Нагадаємо, 13 травня вночі в Росії невідомі кинули кілька «коктейлів Молотова» в будівлю військкомату Центрального округу Омська. Як повідомлялося, ввечері 8 травня в Череповці Вологодської області невідомі підпалили військкомат «коктейлями Молотова». Перед цим у Нижньовартовську у будівлю військкомату кинули пляшки з «коктейлями Молотова».