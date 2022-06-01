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  4. Невідомі намагалися підпалити військкомат у Сімферополі (відео)
рус
    Події в Україні

    Невідомі намагалися підпалити військкомат у Сімферополі (відео)

    Невідомі намагалися підпалити військкомат у Сімферополі (відео)
    фото скріншот відео

    Російські окупанти вивчають записи з камер спостереження

    У тимчасово окупованому Криму невідомий намагався підпалити військкомат. Чоловік уночі кинув у будівлю пляшку з коктейлем Молотова, повідомляють місцеві соціальні мережі.

    Чоловік переліз через паркан, кинув пляшку із запалювальною сумішшю в будівлю військового комісаріату окупантів, яка розташованого на вулиці Сельвинського. Чоловік цілив у вікно, але не попав. Пляшка розбилася. Палій втік.

    Зараз російські окупанти вивчають записи з камер спостереження.

    Офіційно про цю подію не повідомляли. Немає інформації і про встановлення особи чоловіка, який кинув пляшку.

    Раніше у російському місті Щелкове Московської області невідомі підпалили будівлю військового комісаріату. Нагадаємо, 13 травня вночі в Росії невідомі кинули кілька «коктейлів Молотова» в будівлю військкомату Центрального округу Омська. Як повідомлялося, ввечері 8 травня в Череповці Вологодської області невідомі підпалили військкомат «коктейлями Молотова». Перед цим у Нижньовартовську у будівлю військкомату кинули пляшки з «коктейлями Молотова».

    Теги: Крим росія окупанти війна Україна чоловік окупація #stoprussia
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    Невідомі намагалися підпалити військкомат у Сімферополі (відео)