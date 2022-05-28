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    Новини

    Окупанти вбили вже 242 дитини в Україні

    В Україні збільшилась кількість дітей, які постраждали від рук окупантів - Окупанти вбили вже 242 дитини в Україні
    В Україні збільшилась кількість дітей, які постраждали від рук окупантів
    фото з відкритих джерел

    Найбільше постраждало дітей у Донецькій та Київській областях

    Станом на ранок 28 травня 2022 року більше ніж 682 дитини постраждали в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії Російської Федерації. Про це повідомляє Офіс генерального прокурора.

    За офіційною інформацією ювенальних прокурорів 242 дитини загинуло та понад 440 поранено.

    Найбільше постраждало дітей у Донецькій області – 153, Київській – 116, Харківській – 108, Чернігівській – 68, Луганській – 51, Херсонській – 49, Миколаївській – 45, Запорізькій – 28, Сумській – 17, у м. Києві – 16, Житомирській – 15.

    26 травня у м. Маріуполь Донецької області на території загальноосвітнього закладу в результаті детонації ворожого снаряду загинув 12-річний хлопчик.

    В ході фіксації кримінальних правопорушень стало відомо, що під час обстрілу окупантами 15 березня м. Маріуполь Донецької області отримав поранення 15-річний підліток. Хлопця примусово вивезли на територію так званої ДНР до медичного закладу. Разом з ним забрали його 2-річного брата та 14-річну сестру.

    Також стало відомо, що 28 лютого внаслідок обстрілу військовими РФ автомобіля у м. Харкові отримав поранення 17-річний хлопець.

    Нагадаємо, що напередодні прем'єр-міністр Британії Борис Джонсон написав листа українським дітям і запевнив їх, що вони не самотні.

    Раніше 12-річний британський школяр Томас написав президенту України Володимиру Зеленському листа з підтримкою. Згодом хлопчик неочікувано отримав відповідь президента.

    Теги: Маріуполь росія окупанти діти війна Офіс Генерального прокурора Україна окупація #stoprussia
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    Окупанти вбили вже 242 дитини в Україні