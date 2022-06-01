День захисту дітей. Цього року він неймовірно важкий

Російська культура провалила тест на людяність

День захисту дітей… до біса важко усвідомлювати, як багато українських дітей не захистили…

Я не знаю, чому в сучасному світі продовжують гинути діти…, багато дітей. Вони гинуть від рук нації, в літературі якої є знамениті слова, що «щастя всього світу не вартує сльози на обличчі невинної дитини»…

З чого я роблю висновок, що вся ця культура – фальш, якщо здатна виховати лише наволоч, що продовжує вбивати дітей…

І ще одне: нам, Україні, критично важливо повернути своїх дітей з-за кордону. Бо це ключова умова для Нової України, надія на яку нас тримає в цій страшній війні…

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Джерело: блог Вікторії Сюмар

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