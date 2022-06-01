День захисту дітей. Цього року він неймовірно важкий
Російська культура провалила тест на людяність
День захисту дітей… до біса важко усвідомлювати, як багато українських дітей не захистили…
Я не знаю, чому в сучасному світі продовжують гинути діти…, багато дітей. Вони гинуть від рук нації, в літературі якої є знамениті слова, що «щастя всього світу не вартує сльози на обличчі невинної дитини»…
З чого я роблю висновок, що вся ця культура – фальш, якщо здатна виховати лише наволоч, що продовжує вбивати дітей…
І ще одне: нам, Україні, критично важливо повернути своїх дітей з-за кордону. Бо це ключова умова для Нової України, надія на яку нас тримає в цій страшній війні…
- Уряд спростив процедуру подачі документів для усиновлення
- Путін дозволив вивозити українських сиріт до Росії у прискореному режимі
- Маріуполь: після нового указу Путіна вже викрадено 69 українських дітей
- Миколаївщина: окупанти влучили в будинок із дітьми
- Пожиттєва фінансова допомога дітям війни: Зеленський має розглянути нову петицію
- Окупанти вбили вже 242 дитини в Україні
Джерело: блог Вікторії Сюмар