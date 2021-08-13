Львів прощається із померлим на Донбасі військовим (фото, відео)

Олександр Орос помер у віці 51 року

Сьогодні, 13 серпня, у Львові прощаються із померлим на Донбасі захисником України Олександром Оросом. Як пише місцеве видання «Діло», церемонія прощання проходить у Гарнізонному храмі святого апостола Петра та Павла.

Поховають рядового 24-ї окремої механізованої бригади ім. короля Данила Олександра Ороса у місті Новояворівськ.

На прощанні присутні мати загиблого та його сестра.

«Дуже він був співчутливий, все приймав близько до серця. В травні я йому казала, може ти не поїдеш. Він казав – ні мамо, ще раз поїду, а тоді піду «на пенсію». Шість років майже воював», – згадує Героя його мати, Тетяна Олексіївна.

Нагадаємо, 11 серпня Україна втратила на сході 51-річного військового – Олександра Ороса з Новояворівська.

У штабі Об’єднаних сил заявляли, що смерть бійця не пов'язана з веденням бойових дій. Він помер через погіршення здоров'я. Військові додали, що причиною смерті Ороса стала тромбоемболія легеневої артерії.

Нагадаємо, останнім часом на Донбасі посилились обстріли з боку окупантів, у результаті яких є загиблі та поранені українські військові, а також місцеві жителі.

Так, під час обстрілу російських бойовиків біля Новолуганського отримав смертельне поранення військовослужбовець Збройних сил з Новограда-Волинського Житомирської області Олексій Кайданович

До слова, Росія готує перший у 2021 році «гумконвой» на окупований Донбас.