  1. Головна
  2. Країна
  3. Суспільство
рус
    Суспільство

    Львів прощається із померлим на Донбасі військовим (фото, відео)

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Поховають рядового 24-ї окремої механізованої бригади ім. короля Данила Олександра Ороса у місті Новояворівськ - Львів прощається із померлим на Донбасі військовим (фото, відео)
    Поховають рядового 24-ї окремої механізованої бригади ім. короля Данила Олександра Ороса у місті Новояворівськ
    Фото: dilo.net.ua

    Олександр Орос помер у віці 51 року

    Сьогодні, 13 серпня, у Львові прощаються із померлим на Донбасі захисником України Олександром Оросом. Як пише місцеве видання «Діло», церемонія прощання проходить у Гарнізонному храмі святого апостола Петра та Павла.

    Поховають рядового 24-ї окремої механізованої бригади ім. короля Данила Олександра Ороса у місті Новояворівськ.

    На прощанні присутні мати загиблого та його сестра.

    «Дуже він був співчутливий, все приймав близько до серця. В травні я йому казала, може ти не поїдеш. Він казав – ні мамо, ще раз поїду, а тоді піду «на пенсію». Шість років майже воював», – згадує Героя його мати, Тетяна Олексіївна.

    1 з 5
    на весь екран згорнути
    Львів прощається із померлим на Донбасі військовим (фото, відео)
    Львів прощається із померлим на Донбасі військовим (фото, відео)
    Львів прощається із померлим на Донбасі військовим (фото, відео)
    Львів прощається із померлим на Донбасі військовим (фото, відео)

    Нагадаємо, 11 серпня Україна втратила на сході 51-річного військового – Олександра Ороса з Новояворівська.

    У штабі Об’єднаних сил заявляли, що смерть бійця не пов'язана з веденням бойових дій. Він помер через погіршення здоров'я. Військові додали, що причиною смерті Ороса стала тромбоемболія легеневої артерії.

    Нагадаємо, останнім часом на Донбасі посилились обстріли з боку окупантів, у результаті яких є загиблі та поранені українські військові, а також місцеві жителі.

    Так, під час обстрілу російських бойовиків біля Новолуганського отримав смертельне поранення військовослужбовець Збройних сил з Новограда-Волинського Житомирської області Олексій Кайданович

    До слова, Росія готує перший у 2021 році «гумконвой» на окупований Донбас.

    Читайте також:
    Теги: Донбас Львів смерть військові Україна Операція Об’єднаних сил поховання
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Львів прощається із померлим на Донбасі військовим (фото, відео)