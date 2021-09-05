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    Блогерка назвала Львів «дірою» і втрапила у скандал (відео)

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    Карина, на яку навалила журба через повернення до рідного Львова - Блогерка назвала Львів «дірою» і втрапила у скандал (відео)
    Карина, на яку навалила журба через повернення до рідного Львова
    Фото: скріншот із відео Карини Біди

    Карина Біда, яка має понад 20 тисяч підписників, виклала ролик із образою рідного міста

    Українська блогерка Карина Біда (wildger) назвала рідний Львів «дірою» та зіткнулася із обуренням користувачів Instagram. Дівчина, яка має понад 20 тисяч підписників, виклала ролик, у якому образила місто. Говорила Карина російською.

    «Сиджу, прям така журба на мене навалила. Я просто розумію, що мій відпочинок добігає кінця. Ще два тижні – і назад до Львова, в цю діру. Дуже прикро», – каже дівчина на відео в сторіз.

    На іншому ролику вона вже українською пояснила свою «позицію» тим, що у Львові «люди трішечки дикі».

    «Друзі, я не говорю про історичну спадщину, про те, що Львів негарний, що саме місто погане. Я говорю про те, що в нас люди трішечки дикі. Дикі. Розумієте?», – сказала блогерка.

    Карина також зауважила, що люди роблять місто, а не навпаки.

    «Львів'яни, почніть мінятися зсередини. Тому що, наприклад, візьмемо інші міста – нема в них такого, якщо ти будеш розмовляти на російській мові, то з тобою спілкуватися не будуть. Я колись думала, що це міф. Нє, це правда, воно так і є», – заявила дівчина.

    На думку Карини, в інших містах люди «більш відкриті, добрі», а у Львові всі «в коконі сидять, всього бояться – сказати або зробити, тому що «а що люди скажуть?».

    Дівчина зіткнулася з потоком хейту через свої висловлювання і закрила сторінку в Instagram.

    Раніше блогери проникли на Харківський тракторний завод, що охороняється, і станцювали на самохідній САУ 2С1 «Гвоздика». Відеоролик вони виклали в соцмережу «TikTok».

    Також двоє жителів Харкова безперешкодно проникли на територію танкового складу ЗСУ, на якому перебували сотні списаних і десяток нових танків. Відео блогери розмістили в YouTube.

    Теги: ЗСУ відпочинок Львів завод скандал місто YouTube Instagram TikTok
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    Блогерка назвала Львів «дірою» і втрапила у скандал (відео)