Львів попрощався з кіборгом, якого понад шість років вважали зниклим безвісти

У загиблого залишилися дружина і дочка

Дмитра Гудзика впізнали завдяки ДНК-експертизі

У Львові попрощалися з Кіборгом Дмитром Гудзиком, який загинув у 2015 році під час бою за донецький аеропорт. Про це йдеться у сюжеті ТСН.

Боєць 80-ї окремої десантно-штурмової бригади потрапив під шквальний вогонь бойовиків, коли віз зенітну установку під старий термінал. У салоні перебували ще четверо людей. Всі вони загинули.

Бойовики видали тіла українських бійців через місяць, але впізнати їх було неможливо. Чоловіків поховали як тимчасово невстановлених Захисників України. Пізніше вдалося провести ДНК-експертизу.

Сьогодні з Дмитром Гудзиком попрощалися на території 80 окремої десантно-штурмової бригади. Його перепоховають у Львівській області. У чоловіка залишилася мати, дружина і маленька дочка.

Зазначимо, сьогодні на Донбасі загинув український військовий.

Нагадаємо, у День Незалежності, 24 серпня, на Донбасі загинув український військовий – старший сержант В'ячеслав Пітько. Він став сьомою бойовою втратою ЗСУ з початку серпня.

Раніше повідомлялося, що 24 серпня на сході України загинув 38-річний уродженець Борисполя, що на Київщині, Олександр Аксьонов.

Як відомо, 22 серпня, на Донбасі в результат ворожого обстрілу загинув лейтенант Юрій Михайлов.

19 серпня снайпер під Луганськом убив командира мотопіхотинців Василя Островського.

7 серпня від обстрілу під Донецьком загинув молодший сержант Ярослав Семеняка із 58-ї бригади.

10 серпня помер у шпиталі від поранення, отриманого на Донеччині, боєць 54-го окремого розвідувального батальйону ЗСУ Олексій Кайданович.

16 серпня від кулі ворожого снайпера на фронті загинув старший солдат Артем Мазур із 28 бригади.