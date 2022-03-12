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    Події в Україні

    Гуманітарний вантаж та автобуси вирушили на Маріуполь, – Тимошенко

    Українські військові 12 березня вчергове спробують доправити допомогу в Маріуполь - Гуманітарний вантаж та автобуси вирушили на Маріуполь, – Тимошенко
    Українські військові 12 березня вчергове спробують доправити допомогу в Маріуполь
    фото з відкритих джерел

    Колону супроводжують священики

    Маріуполь – багато зусиль покладено на те, щоб коридор сьогодні запрацював і люди отримали допомогу. Про це повідомив заступник керівника Офісу президента України Кирило Тимошенко.

    «У Запоріжжі сформована колона з гуманітарним вантажем та автобусами для евакуації. Її супроводжують священики», – розповів Тимошенко.

    Нагадаємо, сьогодні, 12 березня, будуть відкритті чергові гуманітарні коридори для евакуації населення. Про це повідомила міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук.

    Раніше, 11 березня, гуманітарна колона, що вирушила із Запоріжжя, знову не змогла дістатися до Маріуполя.

    У Запоріжжі створено гуманітарний хаб для Маріуполя, який в облозі окупантів. Лише 10 березня до хабу доправлено сім вагонів гуманітарної допомоги із Західної України.

    Нагадаємо, 9 березня російські воєнні злочинці нанесли ракетно-бомбові удари по пологовому будинку та дитячій лікарні міста Маріуполя. Внаслідок авіаудару по Маріупольському пологовому будинку №2 постраждали 17 осіб серед медперсоналу і породіль, загиблих немає.

    Після авіаудару по лікарні Маріуполя президент Володимир Зеленський закликав світ негайно закрити небо і негайно припинити вбивства.

    Міністр закордонних справ країни-агресора РФ Сергій Лавров підтвердив, що російські окупанти свідомо і цілеспрямовано завдали удару пологовому будинку та дитячій лікарні в Маріуполі.

    Теги: Запоріжжя Маріуполь окупанти міністр президент Кирило Тимошенко населення Ірина Верещук
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    Гуманітарний вантаж та автобуси вирушили на Маріуполь, – Тимошенко