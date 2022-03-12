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    Евакуаційна колона до Маріуполя вирушила у супроводі священників

    Саме такий вигляд мають евакуаційні колони - Евакуаційна колона до Маріуполя вирушила у супроводі священників
    Саме такий вигляд мають евакуаційні колони

    «Маріуполь – багато зусиль покладено на те, щоб коридор запрацював і люди отримали допомогу», – Кирило Тимошенко

    У суботу, 12 березня, до Маріуполя з Запоріжжя нарешті вирушила колона автобусів для евакуації людей та автівки з гуманітарним вантажем. Колонну супроводжують священники.

    Про це повідомив у Telegram заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко.

    «Маріуполь – багато зусиль покладено на те, щоб коридор сьогодні запрацював і люди отримали допомогу. В Запоріжжі сформована колона з гуманітарним вантажем та автобусами для евакуації. Її супроводжують священники. Вирушили. Маріуполь, ми з вами!», – написав Кирило Тимошенко.

    Він також повідомив, що у супроводі колони багато священників.

    Тим часом з Лохвиці на Полтавщині до Сум, за словами Тимошенка, вирушили 79 автобусів для евакуації та два авто з гуманітарним вантажем. У Сумах відбувається розміщення мешканців в автобусах для евакуації. Дозволений рух приватних авто в колоні.

    На Київщині, як повідомив Тимошенко, до Білогородки прибули 20 автобусів з евакуйованими мешканцями Бучі. Їм надають першу допомогу та пропонують харчування. До Білогородки прибувають також автобуси з Гостомеля. 40 автобусів до Білогородки прибули з Немішаєва та Микуличів.

    Нагадаємо, що раніше Кирило Тимошенко анонсував на суботу гуманітарні коридори у Київській, Сумській областях, а також з Маріуполя та Пологів до Запоріжжя.

    Теги: Запоріжжя Маріуполь Кирило Тимошенко евакуація
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    Евакуаційна колона до Маріуполя вирушила у супроводі священників