Бояться контрнаступу ЗСУ. На Херсонщині окупанти підірвали мости (фото)

Йдеться про Дар'ївський та Тягинський мости

У тимчасово окупованій частині Херсонської області російські загарбники підірвали два мости. Про це повідомляє «РІА-Мелітополь».

Йдеться про Дар'ївський та Тягинський мости. Обидва перебувають у тилу РФ.

«Повідомляють про підрив Дар'ївського та Тягинського мостів у Херсонській області. Обидва перебувають у тилу ЗС РФ. Йде підготовка до бою за сам Херсон», – пишуть журналісти.

Місцеві канали публікують перші світлини підірваних мостів. Підтвердження від Генштабу наразі немає.

Нагадаємо, триває 259-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник намагається утримати тимчасово захоплені території, зосереджує зусилля на стримуванні дій Сил оборони на окремих напрямках. Веде наступальні дії на Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках. За минулу добу підрозділи Сил оборони України відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Білогорівка і Новоселівське Луганської області та Бахмут, Бахмутське, Білогорівка, Веселе, Кліщіївка, Майорськ, Новомихайлівка, Опитне, Павлівка, Первомайське, Соледар і Яковлівка на Донеччині.