Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Бояться контрнаступу ЗСУ. На Херсонщині окупанти підірвали мости (фото)

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Бояться контрнаступу ЗСУ. На Херсонщині окупанти підірвали мости (фото)
Обидва мости перебувають у тилу РФ
фото: «РІА-Мелітополь»

Йдеться про Дар'ївський та Тягинський мости

У тимчасово окупованій частині Херсонської області російські загарбники підірвали два мости. Про це повідомляє «РІА-Мелітополь».

Бояться контрнаступу ЗСУ. На Херсонщині окупанти підірвали мости (фото) фото 1

Йдеться про Дар'ївський та Тягинський мости. Обидва перебувають у тилу РФ.

Бояться контрнаступу ЗСУ. На Херсонщині окупанти підірвали мости (фото) фото 2

«Повідомляють про підрив Дар'ївського та Тягинського мостів у Херсонській області. Обидва перебувають у тилу ЗС РФ. Йде підготовка до бою за сам Херсон», – пишуть журналісти.

Бояться контрнаступу ЗСУ. На Херсонщині окупанти підірвали мости (фото) фото 3

Місцеві канали публікують перші світлини підірваних мостів. Підтвердження від Генштабу наразі немає.

Нагадаємо, триває 259-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник намагається утримати тимчасово захоплені території, зосереджує зусилля на стримуванні дій Сил оборони на окремих напрямках. Веде наступальні дії на Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках. За минулу добу підрозділи Сил оборони України відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Білогорівка і Новоселівське Луганської області та Бахмут, Бахмутське, Білогорівка, Веселе, Кліщіївка, Майорськ, Новомихайлівка, Опитне, Павлівка, Первомайське, Соледар і Яковлівка на Донеччині. 

Теги: окупанти Херсонщина Херсон міст Мелітополь Бахмут

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Частина автомобільного прольоту, яку везуть на місце встановлення
Окупанти намагаються полагодити кримський міст (відео)
Вчора, 10:29
Підривають мости та стягують мобілізованих: Гайдай розповів про ситуацію на Луганщині
Підривають мости та стягують мобілізованих: Гайдай розповів про ситуацію на Луганщині
18 жовтня, 20:56
Окупанти підірвали міст на Луганщині
Бояться, бо ЗСУ близько. Окупанти підривають мости на Луганщині – Гайдай
30 жовтня, 17:45

Події в Україні

Бояться контрнаступу ЗСУ. На Херсонщині окупанти підірвали мости (фото)
Бояться контрнаступу ЗСУ. На Херсонщині окупанти підірвали мости (фото)
СБУ прийшла в офіс «Укрнафти»: деталі
СБУ прийшла в офіс «Укрнафти»: деталі
Нічні атаки на Україну: Повітряні сили відзвітували про збиті цілі
Нічні атаки на Україну: Повітряні сили відзвітували про збиті цілі
Росіяни терміново продають житло і тікають із анексованого Криму 
Росіяни терміново продають житло і тікають із анексованого Криму 
Диверсанти готували вбивство командирів ЗСУ (фото)
Диверсанти готували вбивство командирів ЗСУ (фото)
Оборона України. Ситуація в регіонах станом на 9 листопада
Оборона України. Ситуація в регіонах станом на 9 листопада

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
99K
Саміт G20 в Індонезії: Банкова вказала на небезпеку для Путіна
91K
Оголошено масштабну повітряну тривогу. У Києві вперше за кілька днів (карта)
51K
«Наступні два роки будуть жахливими»: Байден – про можливу перемогу республіканців
32K
Війна в Україні: американський генерал передбачив, чия армія наступатиме взимку
32K
Путін скоро отримає проблеми від власної армії
27K
Стало відомо, що отримав Іран від Росії в обмін на «дрони-камікадзе»

Новини

П'ять важливих новин 8 листопада
Вчора, 21:00
Який арсенал високоточної зброї залишився у РФ: оцінка ISW
Вчора, 06:23
Націоналізація стратегічних підприємств і постачання Nasams. П'ять важливих новин 7 листопада
7 листопада, 21:00
Кейс «Північного потоку»: як російська пропаганда намагається змусити повірити в свої фейки
7 листопада, 14:43
У Лисичанську ЗСУ знищили батальйон окупантів – Генштаб
7 листопада, 07:19
У Білорусі проводиться доукомплектування військ російських окупантів
5 листопада, 07:27

Прес-релізи

Перша автівка завдяки клієнтам 104.ua відправилась на передову
Перша автівка завдяки клієнтам 104.ua відправилась на передову
1 листопада, 14:35
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту