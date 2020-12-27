На засніженій дорозі Харківщини засвітився розкішний спорткар

У комбінованому циклі машині потрібно від 8,2 до 9 літрів пального на кожну «сотню» кілометрів

Спортивний автомобіль Porsche 718 коштує 3 млн гривень

Спортивний автомобіль Porsche 718 коштує 3 млн гривень

У Харкові на засніженій дорозі помітили дорогий спортивний автомобіль Porsche 718 Boxster GTS.

Фото опублікували на Instagram-сторінці kharkiv_cars.

Ціна за таку машину сягає $122 тисяч, що дорівнює 3,5 млн гривень.

Така модель авто розганяється до 100 км на годину за 4,1-4,6 секунди. Може розвинути максимальну швидкість 290 км на годину.

Фото Porsche

У комбінованому циклі машині потрібно від 8,2 до 9 літрів пального на кожну «сотню» кілометрів залежно від версії.

До слова, новорічний авторекорд встановлено в Харкові.

Нагадаємо, 25 жовтня біля станції столичного метро «Славутич» був помічений розкішний автомобіль Mercedes-AMG E53.

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