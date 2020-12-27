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    Суспільство

    На засніженій дорозі Харківщини засвітився розкішний спорткар

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    У комбінованому циклі машині потрібно від 8,2 до 9 літрів пального на кожну &laquo;сотню&raquo; кілометрів - На засніженій дорозі Харківщини засвітився розкішний спорткар
    У комбінованому циклі машині потрібно від 8,2 до 9 літрів пального на кожну «сотню» кілометрів
    Фото Instagram kharkiv_cars

    Спортивний автомобіль Porsche 718 коштує 3 млн гривень

    Спортивний автомобіль Porsche 718 коштує 3 млн гривень

    У Харкові на засніженій дорозі помітили дорогий спортивний автомобіль Porsche 718 Boxster GTS.

    Фото опублікували на Instagram-сторінці kharkiv_cars.

    Ціна за таку машину сягає $122 тисяч, що дорівнює 3,5 млн гривень.

    Така модель авто розганяється до 100 км на годину за 4,1-4,6 секунди. Може розвинути максимальну швидкість 290 км на годину.

    porsb146

    Фото Porsche

    У комбінованому циклі машині потрібно від 8,2 до 9 літрів пального на кожну «сотню» кілометрів залежно від версії.

    До слова, новорічний авторекорд встановлено в Харкові.

    Нагадаємо, 25 жовтня біля станції столичного метро «Славутич» був помічений розкішний автомобіль Mercedes-AMG E53.

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    Теги: метро автомобіль модель
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