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    Аварія цистерни з газом у Житомирі: евакуюють мешканців сусідніх будинків (фото)

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    Всього з місця пригоди евакуйовано 12 чоловік - Аварія цистерни з газом у Житомирі: евакуюють мешканців сусідніх будинків (фото)
    Всього з місця пригоди евакуйовано 12 чоловік
    Фото: Державна служба з надзвичайних ситуацій України

    Через перекидання вантажівки в місті перекрито рух

    Через перекидання автоцистерни з газом у Житомирі евакуйовано 12 жителів сусідніх будинків. За даними Державної служби з надзвичайних ситуацій, на вулиці Чуднівській водій газовозу не впорався з керуванням, зіткнувся з тролейбусною електроопорою та перекинувся на бік.

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    Аварія цистерни з газом у Житомирі: евакуюють мешканців сусідніх будинків (фото)
    Аварія цистерни з газом у Житомирі: евакуюють мешканців сусідніх будинків (фото)

    Рятівники зазначають, що жертв та постраждалих немає, а сама цистерна не пошкоджена, травить запобіжний клапан (пропан-бутан, 13 м куб).

    Також ними забезпечено пожежну безпеку на місці події. Внаслідок пригоди ніхто не постраждав. На ліквідацію наслідків ДТП було залучено 15 рятувальників та 4 одиниці техніки.

    Раніше повідомлялося, що в четвер на 88 км автодороги Київ–Одеса, поблизу села Шкарівка, сталося лобове зіткнення за участю вантажівок DAF і Mercedes. Внаслідок автопригоди водій автомобіля DAF загинув на місці, а водій Mercedes-Benz отримав тілесні ушкодження та був шпиталізований до лікарні.  

    Теги: ДТП вантажівки водій аварія Mercedes
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