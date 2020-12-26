Аварія цистерни з газом у Житомирі: евакуюють мешканців сусідніх будинків (фото)

Через перекидання вантажівки в місті перекрито рух

Через перекидання автоцистерни з газом у Житомирі евакуйовано 12 жителів сусідніх будинків. За даними Державної служби з надзвичайних ситуацій, на вулиці Чуднівській водій газовозу не впорався з керуванням, зіткнувся з тролейбусною електроопорою та перекинувся на бік.

Рятівники зазначають, що жертв та постраждалих немає, а сама цистерна не пошкоджена, травить запобіжний клапан (пропан-бутан, 13 м куб).

Також ними забезпечено пожежну безпеку на місці події. Внаслідок пригоди ніхто не постраждав. На ліквідацію наслідків ДТП було залучено 15 рятувальників та 4 одиниці техніки.

Раніше повідомлялося, що в четвер на 88 км автодороги Київ–Одеса, поблизу села Шкарівка, сталося лобове зіткнення за участю вантажівок DAF і Mercedes. Внаслідок автопригоди водій автомобіля DAF загинув на місці, а водій Mercedes-Benz отримав тілесні ушкодження та був шпиталізований до лікарні.