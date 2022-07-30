У Миколаєві на дитячий майданчик прилетіла ракета (фото)

Рашистська ракета влучила у дитячий майданчик в Миколаєві

Російський боєприпас не вибухнув, але зруйнував частину майданчика

Одна із ракет, якими росіяни обстріляли сьогодні, 30 липня, вранці Миколаїв, не вибухнула, упавши на дитячий майданчик. Про це повідомляє Telegram-канал «Новости Николаева».

Попри це, саме падіння ракети на територію майданчика завдало шкоди – були зруйновані кілька конструкцій.

Поліція обгородила місце падіння спеціальною стрічкою і пильнує, щоб на території майданчика не опинився ніхто із мирних мешканців міста. Згодом сапери заберуть і знешкодять рашистську ракету.

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Нагадаємо, сьогодні уночі рашисти обстріляли спальний район Миколаєва. За попередніми даними, загинула одна людина.

Додамо, що учора, 29 липня, у Миколаєві ракета влучила в зупинку громадського транспорту.

Загинуло п'ятеро людей.

Крім того, окупанти обстріляли місто касетними боєприпасами.