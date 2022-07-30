У Миколаєві на дитячий майданчик прилетіла ракета (фото)
Російський боєприпас не вибухнув, але зруйнував частину майданчика
Одна із ракет, якими росіяни обстріляли сьогодні, 30 липня, вранці Миколаїв, не вибухнула, упавши на дитячий майданчик. Про це повідомляє Telegram-канал «Новости Николаева».
Попри це, саме падіння ракети на територію майданчика завдало шкоди – були зруйновані кілька конструкцій.
Поліція обгородила місце падіння спеціальною стрічкою і пильнує, щоб на території майданчика не опинився ніхто із мирних мешканців міста. Згодом сапери заберуть і знешкодять рашистську ракету.
Нагадаємо, сьогодні уночі рашисти обстріляли спальний район Миколаєва. За попередніми даними, загинула одна людина.
Додамо, що учора, 29 липня, у Миколаєві ракета влучила в зупинку громадського транспорту.
Загинуло п'ятеро людей.
Крім того, окупанти обстріляли місто касетними боєприпасами.
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