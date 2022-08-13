Окупанти обстріляли житловий сектор Миколаєва: є поранений

У Миколаєві пролунали вибухи: ворожі ракети влучили у приватний сектор

Наразі відомо про одного пораненого

По Миколаєву 13 серпня завдали ракетного удару. Один із боєприпасів вибухнув у дворі житлового будинку. Про це повідомив мер міста Олександр Сєнкевич.

«Близько 8 вечора Миколаїв обстріляли. В одному з районів ракета розірвалась біля житлового будинку. З’ясовуємо наслідки. Наразі відомо про одного пораненого», – повідомив Сєнкевич.

На місці вибуху ракети працюють екстрені служби. Наразі невідомо, які саме ушкодження є в будинку, тому кількість потерпілих може зрости.

В соцмережах публікують фото зруйнованого магазину.

Зазначимо, що Миколаїв обстрілюють майже щодня.

Нагадаємо, 4 серпня Сєнкевич повідомив, що під ворожі обстріли близько четвертої години ранку потрапили два райони Миколаєва. Внаслідок обстрілу пошкоджені житлові будинки.

Рятувальники ДСНС оприлюднили моторошні кадри наслідків обстрілу Миколаєва.