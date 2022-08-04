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Обстріл Миколаєва: оприлюднено моторошні кадри наслідків

Надія Клочко
Сьогодні, 16:36 glavcom.ua
Обстріл Миколаєва: оприлюднено моторошні кадри наслідків
Російські загарбники систематично обстрілюють Миколаїв
Фото: Євгеній Завгородній/Facebook

Росіяни накрили вогнем Миколаїв близько четвертої години ранку

Російські загарбники сьогодні вранці завдали чергового удару по Миколаєву. Державна служба з надзвичайних ситуацій оприлюднила кадри ліквідації наслідків атаки ворога.

На фото видно, що багато російських ракет, які були випущені по місту, не розірвалися. Рятувальникам та саперам доводиться діставати їх просто з асфальту вулиць, по яких рухається громадський транспорт.

7 фото
На весь екран

Також у мережі з'явилося відео вулиць Миколаєва після обстрілу. 

Як відомо, сьогодні вранці міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич повідомив, що під ворожі обстріли близько четвертої години ранку потрапили два райони Миколаєва. Внаслідок обстрілу пошкоджені житлові будинки. 

Нагадаємо, на світанку 3 серпня в Миколаєві також пролунали вибухи.  Окупанти здійснили масований обстріл міста. В одному з районів Миколаєва виникла пожежа, в іншому – зруйнований супермаркет

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Теги: Миколаїв війна обстріл окупанти

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