Пошкоджений житловий будинок: окупанти знову обстріляли Салтівку

Ракета впала біля житлового будинку

Міський голова Харкова Ігор Терехов повідомив про ворожий обстріл Салтівки. Відповідне повідомлення він опублікував у Telegram.

Постраждалих попередньо немає. Мер закликав містян дотримуватися правил безпеки та не нехтувати попередженнями про повітряну тривогу.

«Багатостраждальна Салтівка знову під обстрілом. Попадання РСЗВ у землю біля житлового будинку. Вибиті вікна, посічені стіни. Постраждалих попередньо немає. Попереду ніч – вже звичний час обстрілів Харкова. Будьте уважні», – наголосив Терехов.

Нагадаємо, 16 серпня близько 17 години російські військові обстріляли Салтівський район Харкова. Попередньо, обстріл здійснювався із реактивної системи залпового вогню «Торнадо» з напрямку Липців.

Внаслідок обстрілу пошкоджено трамвайне депо. Крім того, у гаражному кооперативі виникла пожежа площею близько 100 кв.м.

Також минулої ночі рашисти обстріляли п'ять районів Харкова: Шевченківський, Київський, Салтівський, Індустріальний та Холодногірський. Штаб оборони Харківщини зафіксував одразу сім пусків ракет з Бєлгорода. Частина ракет влучила по відкритих територіях, тож пожеж не викликала.

Попередньо, окупанти завдали удар по Харкову ракетами типу С-300.