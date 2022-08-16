Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Рашисти обстрілюють українські позиції по 800 разів за день, – Залужний

Альона Боженко
glavcom.ua
Рашисти обстрілюють українські позиції по 800 разів за день, – Залужний
Окупанти викориристовують до 60 тисяч боєприпасів щодня
фото: Reuters

Росіяни зосереджують основні зусилля на витісненні українських військ із Донецької області

Російські війська обстрілюють позиції українських бійців по 700-800 разів кожен день. Про це повідомив головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний.

Залужний провів телефонну розмову з начальником штабу оборони Збройних сил Канади генералом Вейном Дональдом Ейром. Зокрема, він розповів йому про ситуацію на передовій.

«Зауважив, що по всій лінії фронту противник продовжує наступати. При цьому здійснює близько 700-800 обстрілів наших позицій щодня, застосовуючи від 40 до 60 тисяч боєприпасів», – зазначив головнокомандувач ЗСУ.

Залужний зазначив, що росіяни зосереджують основні зусилля на витісненні українських військ із Донецької області. За його словами, найбільш напружена ситуація зараз на напрямку Авдіївка — Піски — Марʼїнка.

При цьому окупанти продовжують обстрілювати мирні міста і села України. Головнокомандувач ЗСУ повідомив, що найбільше страждають від ворожих атак Миколаїв, Харків, Марганець, Нікополь, Березнегувате.

Нагадаємо, раніше Залужний повідомляв, що Росія втратила п’яту частину солдат, яких відправила на війну з Україною.

Зазначимо, триває 174-та доба героїчного протистояння Української нації російському воєнному вторгненню. Противник продовжує зосереджувати зусилля на встановленні повного контролю над територіями Луганської та Донецької областей, утриманні тимчасово захоплених районів Херсонської та частини Харківської, Запорізької і Миколаївської областей, створенні сприятливих умов для відновлення наступу на окремих напрямках, а також блокуванні морських комунікацій України у Чорному морі. Тривають авіаційні та ракетні удари по цивільних об’єктах нашої держави. 

Теги: окупанти обстріл Україна війна війна в Україні росія

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Himars завдають прицільних ударів по ворожих пунктах управління
Залужний повідомив, як Himars змінили ситуацію на фронті
19 липня, 00:57
Залужний направив Міноборони важливе прохання щодо виїзду студентів з країни
Залужний просить Міноборони дозволити студентам виїзд за кордон під час війни
12 серпня, 22:32
Перші реактивні системи M270 Україна отримала 15 липня
Залужний показав роботу реактивних систем M270 на передовій (відео)
29 липня, 11:45

Події в Україні

«Викликає занепокоєння»: Залужний про ситуацію на українсько-білоруському кордоні
«Викликає занепокоєння»: Залужний про ситуацію на українсько-білоруському кордоні
Пошкоджений житловий будинок: окупанти знову обстріляли Салтівку
Пошкоджений житловий будинок: окупанти знову обстріляли Салтівку
Рашисти обстрілюють українські позиції по 800 разів за день, – Залужний
Рашисти обстрілюють українські позиції по 800 разів за день, – Залужний
Найпотужніша від початку війни: Росія здійснила кібератаку на сайт «Енергоатома»
Найпотужніша від початку війни: Росія здійснила кібератаку на сайт «Енергоатома»
Пошкоджене трамвайне депо: наслідки вечірнього обстрілу Харкова
Пошкоджене трамвайне депо: наслідки вечірнього обстрілу Харкова
Вибухи під Джанкоєм: перші супутникові знімки наслідків
Вибухи під Джанкоєм: перші супутникові знімки наслідків

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
117K
В окупаційних військах РФ стався розкол – ISW
72K
Вибухи в Криму: ЗСУ повідомили, яку техніку рашисти зберігали під Джанкоєм
72K
Повітряна тривога. У небо над Білоруссю піднялися кілька винищувачів
71K
«Що робить Коломойський у під'їзді?». Чубаров показав цікаве фото
50K
Окупація України: Кремль назвав місце завершення війни
36K
Вибухи у Криму: що зберігали окупанти на майданчику неподалік Джанкоя (відео)

Новини

Обстріл Житомирщини: ОВА повідомила деталі атаки
Сьогодні, 14:24
Вибухи у Криму: Банкова звернулася до українців, які проживають на півострові
Сьогодні, 14:06
Зеленський змінив склад Ставки верховного головнокомандувача
Сьогодні, 14:00
Рашисти завдали ракетних ударів по Житомирщині
Сьогодні, 13:45
Україна повернула тіла ще 19 загиблих захисників
Сьогодні, 13:40
Міноборони РФ відреагувало на вибухи в окупованому Криму
Сьогодні, 13:24

Прес-релізи

ДТЕК повертає світло: за минулий тиждень енергетики відновили постачання світла у понад 50 тисяч домівок українців
ДТЕК повертає світло: за минулий тиждень енергетики відновили постачання світла у понад 50 тисяч домівок українців
15 серпня, 18:25
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту