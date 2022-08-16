Рашисти обстрілюють українські позиції по 800 разів за день, – Залужний

Окупанти викориристовують до 60 тисяч боєприпасів щодня

Росіяни зосереджують основні зусилля на витісненні українських військ із Донецької області

Російські війська обстрілюють позиції українських бійців по 700-800 разів кожен день. Про це повідомив головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний.

Залужний провів телефонну розмову з начальником штабу оборони Збройних сил Канади генералом Вейном Дональдом Ейром. Зокрема, він розповів йому про ситуацію на передовій.

«Зауважив, що по всій лінії фронту противник продовжує наступати. При цьому здійснює близько 700-800 обстрілів наших позицій щодня, застосовуючи від 40 до 60 тисяч боєприпасів», – зазначив головнокомандувач ЗСУ.

Залужний зазначив, що росіяни зосереджують основні зусилля на витісненні українських військ із Донецької області. За його словами, найбільш напружена ситуація зараз на напрямку Авдіївка — Піски — Марʼїнка.

При цьому окупанти продовжують обстрілювати мирні міста і села України. Головнокомандувач ЗСУ повідомив, що найбільше страждають від ворожих атак Миколаїв, Харків, Марганець, Нікополь, Березнегувате.

Нагадаємо, раніше Залужний повідомляв, що Росія втратила п’яту частину солдат, яких відправила на війну з Україною.

Зазначимо, триває 174-та доба героїчного протистояння Української нації російському воєнному вторгненню. Противник продовжує зосереджувати зусилля на встановленні повного контролю над територіями Луганської та Донецької областей, утриманні тимчасово захоплених районів Херсонської та частини Харківської, Запорізької і Миколаївської областей, створенні сприятливих умов для відновлення наступу на окремих напрямках, а також блокуванні морських комунікацій України у Чорному морі. Тривають авіаційні та ракетні удари по цивільних об’єктах нашої держави.