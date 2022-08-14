Ворог вночі знову тероризував Миколаївщину: перші подробиці

Окупанти знову обстріляли Миколаївську область, внаслідок чого є загиблі та поранені

Російські загарбники ввечері 13 серпня та вночі 14 серпня вкотре обстріляли Миколаїв та область. Ворог бив по портовій інфраструктурі та житловим кварталам. Про це повідомила голова Миколаївської обласної ради Ганна Замазєєва.

«Вчора ввечері й сьогодні вночі обстріляно місто Миколаїв. Зафіксовані потрапляння ракет по портовій інфраструктурі та житловим кварталам. На зараз, є пошкоджені будинки й, на жаль, є постраждалі», – написала вона.

За її словами, під удари потрапили й населені пункти Баштанського і Миколаївського районів.

Обстріли зафіксовані у Галіцинівській, Первомайській, Широківській та Березнегуватській громадах.

Також є руйнування житлових будинків, стадіону та магазинів.

«На жаль, на зараз, вже відомо про двох загиблих через нічні обстріли в населених пунктах Березнегуватської громади», – повідомила Замазєєва.

Вона додала, що станом на ранок в миколаївських лікарнях перебувають 292 громадянина, що постраждали від атак окупантів на область. Ще 53 постраждалі отримали допомогу амбулаторно.

Нагадаємо, місцеві жителі повідомляли про те, що вночі 14 серпня у Миколаєві лунала серія вибухів. Пабліки зазначали, що з тимчасово окупованого Херсона, з боку Раденського полігону, був запуск восьми ракет.

Відомо, що і 13 серпня у Миколаєві були вибухи. В одному з районів ракета розірвалась біля житлового будинку.

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