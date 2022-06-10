У Миколаєві та Дніпрі пролунали вибухи

Ніч у багатьох регіонах була із сиренами

Уночі 10 червня на сході та півдні України оголосили повітряну тривогу. Згодом жителі Миколаєва почули вибухи. У соцмережах писали, що вибухи пролунали до увімкнення сирен тривоги.

Наразі невідомо, що саме стало причиною гучних звуків. Про них повідомили приблизно о другій годині ночі. Місцева влада поки ніяк це не коментувала.

Трохи пізніше, орієнтовно о 4 годині ранку, про вибухи повідомили мешканці Дніпра.

Згодом також оприлюднили фото, на якому був дим, що піднімався в небо. Ймовірно, на світлині фото, яке зробили в одному із районів міста.

Офіційних коментарів щодо ситуації наразі немає.

Нагадаємо, трохи раніше цієї ж ночі у Харкові пролунали вибухи та зайнялися пожежі (фото).

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