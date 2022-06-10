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    Події в Україні

    У Миколаєві та Дніпрі пролунали вибухи

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    Дим над Дніпром зранку 10 червня - У Миколаєві та Дніпрі пролунали вибухи

    Дим над Дніпром зранку 10 червня

    фото: «Дніпро оперативне»

    Ніч у багатьох регіонах була із сиренами

    Уночі 10 червня на сході та півдні України оголосили повітряну тривогу. Згодом жителі Миколаєва почули вибухи. У соцмережах писали, що вибухи пролунали до увімкнення сирен тривоги.

    Наразі невідомо, що саме стало причиною гучних звуків. Про них повідомили приблизно о другій годині ночі. Місцева влада поки ніяк це не коментувала.

    Трохи пізніше, орієнтовно о 4 годині ранку, про вибухи повідомили мешканці Дніпра.

    Згодом також оприлюднили фото, на якому був дим, що піднімався в небо. Ймовірно, на світлині фото, яке зробили в одному із районів міста.

    Офіційних коментарів щодо ситуації наразі немає.

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    Нагадаємо, трохи раніше цієї ж ночі у Харкові пролунали вибухи та зайнялися пожежі (фото).

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    Теги: росія окупанти війна місцева влада Дніпро Миколаїв Україна влада окупація #stoprussia
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    У Миколаєві та Дніпрі пролунали вибухи