Зеленський повідомив новини з фронту: є хороші і не дуже

ЗСУ просуваються вперед на Харківщині, є позитив на Запоріжжі

У Запорізькій області українським військовим вдається зривати плани окупантів. Також ЗСУ поступово просуваються вперед у Харківській області, звільняючи українську землю. Про це повідомив у відеозверненні увечері 9 червня президент України Володимир Зеленський.

«Фронтова ситуація за добу – без суттєвих змін. Сєвєродонецьк, Лисичанськ, інші міста Донбасу, які окупанти вважають зараз ключовими мішенями, тримаються. Маємо певний позитив у Запорізькій області, де вдається зривати плани окупантів. Поступово просуваємося вперед на Харківщині, звільняючи нашу землю. Тримаємо оборону на Миколаївському напрямку», – сказав глава держави.

Він висловив вдячність захисникам та захисницям, завдяки яким ми витримали вже 106 днів повномасштабної війни.

Нагадаємо, «урожай» ЗСУ за добу на Донбасі:10 танків, п’ять безпілотників та склад боєприпасів.

А ще на східному напрямку ЗСУ «мінусували» ворожий склад боєприпасів.

До слова, на Заході порахували втрати РФ на війні: суттєво відрізняються від даних Генштабу.

Читайте також: