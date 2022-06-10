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    Події в Україні

    Зеленський повідомив новини з фронту: є хороші і не дуже

    Ключовими мішенями для окупантів залишаються міста Донбасу - Зеленський повідомив новини з фронту: є хороші і не дуже
    Ключовими мішенями для окупантів залишаються міста Донбасу
    фото: Генштаб ЗСУ

    ЗСУ просуваються вперед на Харківщині, є позитив на Запоріжжі

    У Запорізькій області українським військовим вдається зривати плани окупантів. Також ЗСУ поступово просуваються вперед у Харківській області, звільняючи українську землю. Про це повідомив у відеозверненні увечері 9 червня президент України Володимир Зеленський.

    «Фронтова ситуація за добу – без суттєвих змін. Сєвєродонецьк, Лисичанськ, інші міста Донбасу, які окупанти вважають зараз ключовими мішенями, тримаються. Маємо певний позитив у Запорізькій області, де вдається зривати плани окупантів. Поступово просуваємося вперед на Харківщині, звільняючи нашу землю. Тримаємо оборону на Миколаївському напрямку», – сказав глава держави.

    Він висловив вдячність захисникам та захисницям, завдяки яким ми витримали вже 106 днів повномасштабної війни.

    Нагадаємо, «урожай» ЗСУ за добу на Донбасі:10 танків, п’ять безпілотників та склад боєприпасів.

    А ще на східному напрямку ЗСУ «мінусували» ворожий склад боєприпасів.

    До слова, на Заході порахували втрати РФ на війні: суттєво відрізняються від даних Генштабу.

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    Теги: росія окупанти ЗСУ війна Володимир Зеленський Україна президент окупація #stoprussia
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    Зеленський повідомив новини з фронту: є хороші і не дуже