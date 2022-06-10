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  4. У Харкові пролунали вибухи та зайнялися пожежі (фото)
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    Події в Україні

    У Харкові пролунали вибухи та зайнялися пожежі (фото)

    Не забувайте: фільмувати точне місце вибухів та пожеж не можна - У Харкові пролунали вибухи та зайнялися пожежі (фото)
    Не забувайте: фільмувати точне місце вибухів та пожеж не можна
    фото з соцмереж

    Наразі вже оголошено про відбій тривоги

    Увечері 9 червня у Харкові пролунало три потужних вибухи, які чули у різних районах міста. Про це повідомляє «Суспільне».

    Зараз там зайнялися пожежі.

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    Нагадаємо, повітряну тривогу в Харкові оголосили о 23:32.

    Вже об 00:08 пролунав сигнал про відбій повітряної тривоги у Харкові та області.

    Напередодні ворог обстріляв Харків: у місті зник телесигнал.

    Як стало відомо, горіли кафе та магазини, є загиблі й поранені: подробиці обстрілу Харкова.

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    Теги: Харків росія окупанти війна Україна окупація #stoprussia
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    У Харкові пролунали вибухи та зайнялися пожежі (фото)