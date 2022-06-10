У Харкові пролунали вибухи та зайнялися пожежі (фото)
Не забувайте: фільмувати точне місце вибухів та пожеж не можна
фото з соцмереж
Наразі вже оголошено про відбій тривоги
Увечері 9 червня у Харкові пролунало три потужних вибухи, які чули у різних районах міста. Про це повідомляє «Суспільне».
Зараз там зайнялися пожежі.
Нагадаємо, повітряну тривогу в Харкові оголосили о 23:32.
Вже об 00:08 пролунав сигнал про відбій повітряної тривоги у Харкові та області.
Напередодні ворог обстріляв Харків: у місті зник телесигнал.
Як стало відомо, горіли кафе та магазини, є загиблі й поранені: подробиці обстрілу Харкова.
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