У Харкові пролунали вибухи та зайнялися пожежі (фото)

Не забувайте: фільмувати точне місце вибухів та пожеж не можна

Наразі вже оголошено про відбій тривоги

Увечері 9 червня у Харкові пролунало три потужних вибухи, які чули у різних районах міста. Про це повідомляє «Суспільне».

Зараз там зайнялися пожежі.

Нагадаємо, повітряну тривогу в Харкові оголосили о 23:32.

Вже об 00:08 пролунав сигнал про відбій повітряної тривоги у Харкові та області.

Напередодні ворог обстріляв Харків: у місті зник телесигнал.

Як стало відомо, горіли кафе та магазини, є загиблі й поранені: подробиці обстрілу Харкова.

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