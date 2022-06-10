Повітряні сили вразили позиції окупантів у п’яти населених пунктах Херсонщини
Українська авіація вдарила по стратегічно важливих для РФ точках
Протягом доби 9 червня українська авіація завдала удару по позиціях російських військ одразу в п’яти населених пунктах Херсонської області. Окрім цього, наші артилеристи теж завдали чималих втрат армії окупантів. Про це розповіли в оперативному зведенні командування «Південь».
Українські авіатори били по вкрай важливих точках, які для Росії мали стратегічне значення. Удари завдали по таких цілях:
- польових складах у п'ятьох різних населених пунктах Херсонщини;
- налаштованій понтонній переправі;
- опорному пункті;
- місцях скупчення техніки та особового складу.
Які були втрати ворога на цьому напрямку
Загалом протягом доби артилерія та літаки ЗСУ ліквідували 33 російських військових. Також на півдні України знищили:
- реактивну систему залпового вогню «Град»;
- кілька одиниць броньованої техніки;
- три склади боєприпасів;
- два склади паливно-мастильних матеріалів.
Зберігається висока небезпека обстрілу з моря
Наразі російські кораблі не підходять близько до узбережжя України в Чорному морі. Проте за даними нашої розвідки там є одразу кілька суден, які готові до здійснення атак.
Корабельне угруповання ворога там тримає напоготові чотири надводні кораблі та підводний човен, які заряджені крилатими ракетами. Окрім цього в морі був зафіксованих один великий десантний корабель Росії, який перебуває там на чергуванні.
Нагадаємо, 10 танків, п’ять безпілотників та склад боєприпасів: «урожай» ЗСУ за добу на Донбасі.
Також на східному напрямку ЗСУ «мінусували» ворожий склад боєприпасів.