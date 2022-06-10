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    Новини

    Повітряні сили вразили позиції окупантів у п’яти населених пунктах Херсонщини

    Наші захисники продовжують ефективно нищити ворогів - Повітряні сили вразили позиції окупантів у п’яти населених пунктах Херсонщини
    Наші захисники продовжують ефективно нищити ворогів
    фото з відкритих джерел

    Українська авіація вдарила по стратегічно важливих для РФ точках

    Протягом доби 9 червня українська авіація завдала удару по позиціях російських військ одразу в п’яти населених пунктах Херсонської області. Окрім цього, наші артилеристи теж завдали чималих втрат армії окупантів. Про це розповіли в оперативному зведенні командування «Південь».

    Українські авіатори били по вкрай важливих точках, які для Росії мали стратегічне значення. Удари завдали по таких цілях:

    • польових складах у п'ятьох різних населених пунктах Херсонщини;
    • налаштованій понтонній переправі;
    • опорному пункті;
    • місцях скупчення техніки та особового складу.

    Які були втрати ворога на цьому напрямку

    Загалом протягом доби артилерія та літаки ЗСУ ліквідували 33 російських військових. Також на півдні України знищили:

    • реактивну систему залпового вогню «Град»;
    • кілька одиниць броньованої техніки;
    • три склади боєприпасів;
    • два склади паливно-мастильних матеріалів.

    Зберігається висока небезпека обстрілу з моря

    Наразі російські кораблі не підходять близько до узбережжя України в Чорному морі. Проте за даними нашої розвідки там є одразу кілька суден, які готові до здійснення атак.

    Корабельне угруповання ворога там тримає напоготові чотири надводні кораблі та підводний човен, які заряджені крилатими ракетами. Окрім цього в морі був зафіксованих один великий десантний корабель Росії, який перебуває там на чергуванні.

    Нагадаємо, 10 танків, п’ять безпілотників та склад боєприпасів: «урожай» ЗСУ за добу на Донбасі.

    Також на східному напрямку ЗСУ «мінусували» ворожий склад боєприпасів.

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    Теги: росія окупанти ЗСУ авіація війна корабель Україна небезпека окупація #stoprussia
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    Повітряні сили вразили позиції окупантів у п’яти населених пунктах Херсонщини