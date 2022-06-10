Повітряні сили вразили позиції окупантів у п’яти населених пунктах Херсонщини

Українська авіація вдарила по стратегічно важливих для РФ точках

Протягом доби 9 червня українська авіація завдала удару по позиціях російських військ одразу в п’яти населених пунктах Херсонської області. Окрім цього, наші артилеристи теж завдали чималих втрат армії окупантів. Про це розповіли в оперативному зведенні командування «Південь».

Українські авіатори били по вкрай важливих точках, які для Росії мали стратегічне значення. Удари завдали по таких цілях:

польових складах у п'ятьох різних населених пунктах Херсонщини;

налаштованій понтонній переправі;

опорному пункті;

місцях скупчення техніки та особового складу.

Які були втрати ворога на цьому напрямку

Загалом протягом доби артилерія та літаки ЗСУ ліквідували 33 російських військових. Також на півдні України знищили:

реактивну систему залпового вогню «Град»;

кілька одиниць броньованої техніки;

три склади боєприпасів;

два склади паливно-мастильних матеріалів.

Зберігається висока небезпека обстрілу з моря

Наразі російські кораблі не підходять близько до узбережжя України в Чорному морі. Проте за даними нашої розвідки там є одразу кілька суден, які готові до здійснення атак.

Корабельне угруповання ворога там тримає напоготові чотири надводні кораблі та підводний човен, які заряджені крилатими ракетами. Окрім цього в морі був зафіксованих один великий десантний корабель Росії, який перебуває там на чергуванні.

Нагадаємо, 10 танків, п’ять безпілотників та склад боєприпасів: «урожай» ЗСУ за добу на Донбасі.

Також на східному напрямку ЗСУ «мінусували» ворожий склад боєприпасів.

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