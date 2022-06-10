Радник Банкової пояснив, яка зброя допоможе звільнити територію України

Ефективне звільнення наших територій від ворога можливе. Але для цього Україні потрібно отримати дещо від західних партнерів

Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк 9 червня заявив, що передусім добитися переваги в протистоянні з Росією наші війська можуть за наявності достатньої кількості реактивних систем залпового вогню. Про це йшлося в інтерв'ю на радіо BBC.

За словами радника, реактивних систем нашим воїнам потрібно справді багато. Проте інших варіантів і не може бути, коли доводиться воювати проти Росії, яка має вкрай великі резерви.

«Думаю, західним урядам бракує даних розвідки й контррозвідки з цього питання. Їм не завадило чіткіше розуміти кількість зброї, яку використовує Росія, зокрема реактивних систем залпового вогню. У нас буде паритет, як тільки ми матимемо від 150 до 300 РСЗВ, тоді ми зможемо ефективно звільняти нашу територію», – сказав Подоляк.

Він додав, що влада України розуміє побоювання Заходу щодо можливої атаки на території Росії. Проте запевнив, що наші війська не матимуть жодних цілей, окрім захисту власної землі.

Раніше не раз мовилося про те, що наші війська наразі лише стримують ворога, але не йдуть в наступ через недостатність озброєння. Подоляк це підтвердив і навів як приклад одну з найважчих точок фронту – бої за Сєвєродонецьк.

Там наші воїни практично займаються вимотуванням російської армії. Це якраз потрібно не лише, щоб якомога більше послабити ворога, а й для того, щоб не дати ворогу просуватися далі.

«Ми сподіваємося за цей час накопичити достатньо зброї від наших партнерів, аби мати можливість почати ефективний контрнаступ», – зазначив радник.

Він додав, що зараз на Сході справді ведуться запеклі бої, в яких є дуже багато втрат поміж лав наших захисників. Причиною цьому є саме брак паритету щодо артилерії. Кремль кинув на фронт майже всі неядерні озброєння.

Раніше Міноборони повідомило про спроби Росії зірвати поставки зброї в Україну.

Нагадаємо, нещодавно Подоляк назвав приблизну кількість вбитих і поранених рашистів на війні.

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