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    Події в Україні

    У Миколаєві від Covid-19 помер директор тепловозоремонтного заводу

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    В&rsquo;ячеслав Сімченко пішов із життя через ускладнення після коронавірусу, йому було 50 років - У Миколаєві від Covid-19 помер директор тепловозоремонтного заводу
    В’ячеслав Сімченко пішов із життя через ускладнення після коронавірусу, йому було 50 років
    Фото: facebook-сторінка Романа Сущенка

    В’ячеслав Сімченко був знаним у місті меценатом

    На 51-му році життя в результаті ускладнень після перенесеної короновірусної хвороби раптово пішов із життя директор Миколаївського тепловозоремонтного заводу В’ячеслав Сімченко. Про це на своїй сторінці у facebook повідомив журналіст, політв'язень, що був незаконно заарештований та утримуваний в РФ, Роман Сущенко.

    «Мужня, сильна та світла Людина, справжній та надійний Друг, успішний Бізнесмен, Інтелектуал, Меценат, Спортсмен, Патріот.

    Слава – один із небагатьох, хто підтримував родину під час мого ув'язнення, за власний рахунок разом із відомим бізнесменом відбудував у Миколаєві антиковідний центр, за усе життя зробив десятки благодійних справ.

    Слава обожнював життя, людей і свою роботу, любив книги, кінематограф, жарти, гірськолижні спуски, море і смачну кухню... Дихав на повні груди. «Чорна короновірусна пошесть» уразила його легені...

    Глибокі співчуття рідним, близьким, друзям, усім хто знав цю прекрасну людину», – ідеться у дописі.

    В’ячеслав Сімченко був знаним у Миколаєві меценатом. Він підтримував багато культурних проєктів, допомагав миколаївським десантникам і морським піхотинцям, Нацгвардії відновлювати бойову техніку. Зробив значний вклад у протидію пандемії коронавірусу. Також МТРЗ під його керівництвом допомагав покращувати інфраструктуру міста.

    Раніше, у вівторок, 11 травня, помер народний артист України ромського походження, виконавець однієї з головних ролей у легендарному фільмі «Циганка Аза» Ігор Крикунов.

    Також у Одесі головлікар поліклініки помер від наслідків Covid-19.

    Крім того, від коронавірусу помер кенійський лікар Стівен Каранджа, що був послідовним противником Covid-вакцинації й пропагував інші, на його думку, дієві способи боротьби з хворобою. Він також активно поширював заяви, що у щепленні немає потреби.

    Теги: книги лікар Роман Сущенко Facebook артист хвороби меценат журналіст
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