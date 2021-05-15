У Миколаєві від Covid-19 помер директор тепловозоремонтного заводу

В’ячеслав Сімченко пішов із життя через ускладнення після коронавірусу, йому було 50 років

В’ячеслав Сімченко був знаним у місті меценатом

На 51-му році життя в результаті ускладнень після перенесеної короновірусної хвороби раптово пішов із життя директор Миколаївського тепловозоремонтного заводу В’ячеслав Сімченко. Про це на своїй сторінці у facebook повідомив журналіст, політв'язень, що був незаконно заарештований та утримуваний в РФ, Роман Сущенко.

«Мужня, сильна та світла Людина, справжній та надійний Друг, успішний Бізнесмен, Інтелектуал, Меценат, Спортсмен, Патріот.

Слава – один із небагатьох, хто підтримував родину під час мого ув'язнення, за власний рахунок разом із відомим бізнесменом відбудував у Миколаєві антиковідний центр, за усе життя зробив десятки благодійних справ.

Слава обожнював життя, людей і свою роботу, любив книги, кінематограф, жарти, гірськолижні спуски, море і смачну кухню... Дихав на повні груди. «Чорна короновірусна пошесть» уразила його легені...

Глибокі співчуття рідним, близьким, друзям, усім хто знав цю прекрасну людину», – ідеться у дописі.

В’ячеслав Сімченко був знаним у Миколаєві меценатом. Він підтримував багато культурних проєктів, допомагав миколаївським десантникам і морським піхотинцям, Нацгвардії відновлювати бойову техніку. Зробив значний вклад у протидію пандемії коронавірусу. Також МТРЗ під його керівництвом допомагав покращувати інфраструктуру міста.

Раніше, у вівторок, 11 травня, помер народний артист України ромського походження, виконавець однієї з головних ролей у легендарному фільмі «Циганка Аза» Ігор Крикунов.

Також у Одесі головлікар поліклініки помер від наслідків Covid-19.

Крім того, від коронавірусу помер кенійський лікар Стівен Каранджа, що був послідовним противником Covid-вакцинації й пропагував інші, на його думку, дієві способи боротьби з хворобою. Він також активно поширював заяви, що у щепленні немає потреби.