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    У США вакцинували понад два мільйони дітей

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    Більше як 43% дітей повністю вакциновані - У США вакцинували понад два мільйони дітей

    Більше як 43% дітей повністю вакциновані

    Фото Jae C. Hong/AP

    Близько 36% населення США повністю вакциновані

    Понад 155 млн людей в США отримали як мінімум одну дозу вакцини проти Covid-19, зокрема близько 2,4 млн дітей у віці до 18 років.

    Про це повідомляє CNN з посиланням на дані Центрів з контролю і профілактики захворювань США (CDC).

    Майже 47% населення США отримали хоча б одну дозу вакцини проти Covid-19, а близько 36% – повністю вакциновані.

    Згідно з даними CDC, серед дітей у віці 12 років і старше – діти молодшого віку ще не відповідають критеріям вакцинації проти коронавірусу – близько 55% отримали хоча б одну дозу, а близько 43% повністю вакциновані.

    В середньому за сім днів у США роблять трохи менше ніж 2 мільйонів щеплень на день.

    Нагадаємо, у ВООЗ попередили, що другий рік пандемії Covid-19 принесе більше смертей у світі, ніж минулий рік. Очільник ВООЗ зазначив, що єдиний вихід з ситуації – це поєднання карантину та вакцинація.

    Як повідомлялося, станом на 15 травня 2021 року в Україні зафіксовано 6796 нових випадків коронавірусної хвороби Covid-19. Зокрема, захворіли 347 дітей та 233 медпрацівники.

    Також за минулу добу госпіталізовано – 2197 осіб, летальних випадків – 322, одужало – 17202 особи, здійснено тестувань – 7696.

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    Теги: США діти хвороби вакцинація населення ВООЗ
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