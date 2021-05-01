Кенійський лікар-антивакцинатор помер від коронавірусу

Всесвітня організація охорони здоров'я та інші регулятори наголошували на неправдивості заяв Стівена Каранджі

Медик виступав за парові інгаляції та таблетки гідроксихлорохіну при лікуванні Covid-19

Днями від коронавірусу помер кенійський лікар Стівен Каранджа, що був послідовним противником Covid-вакцинації й пропагував інші, на його думку, дієві способи боротьби з хворобою. Він також активно поширював заяви, що у щепленні немає потреби. Про це повідомляє BBC.

«Щеплення від цього захворювання (Covid, – ред.) абсолютно непотрібне, і це викликає підозри щодо просування вакцини», – писав Каранджа у листі, що датований березнем 2021 року:

Лікар помер у четвер, 29 квітня. За тиждень до цього його госпіталізували з ускладненнями, викликаними коронавірусом.

Каранджа очолював Асоціацію католицьких лікарів Кенії. Він виступав за парові інгаляції та таблетки гідроксихлорохіну при лікуванні коронавірусу і намагався довести непотрібність вакцинації.

Всесвітня організація охорони здоров'я та інші регулятори наголошували на неправдивості заяв лікаря.

Каранджа через свої альтернативні погляди наразився стався конфлікт із католицькою церквою. Конференція католицьких єпископів Кенії відмежувалася від його поглядів стосовно Covid-щеплення.

Раніше повідомлялося, що Україна уклала контракт з американською фармацевтичною компанією Pfizer щодо постачання додаткових 10 млн доз вакцини проти коронавірусної хвороби Сovid-19.

Також до України прибув літак з 500 тисячами доз вакцини від коронавірусу CoronaVac компанії Sinovac Biotech.

Зараз в Україні щеплюють медиків і працівників закладів охорони здоров’я, мешканців та персонал будинків для літніх людей та спеціалізованих інтернатів, учасників Операції об’єднаних сил на Сході України, людей старших 65 років, соціальних працівників, священнослужителів, олімпійців і паралімпійців, які представлятимуть Україну на змаганнях у Токіо у 2021 році, освітян, які залучені до проведення зовнішнього незалежного оцінювання (ЗНО), співробітників патрульної поліції, Державної служби з надзвичайних ситуацій та прикордонників.

Для імунізації використовують вакцини AstraZeneca (Covishield, SKBio), CoronaVac/Sinovac Biotech, Comirnaty/Pfizer-BioNTech. Вакцинація відбувається через мережу первинної медичної допомоги та мобільними бригадами з імунізації. Згідно з держпланом вакцинації від коронавірусу, в Україні вакцину Pfizer отримають працівники та пацієнти спеціалізованих закладів, соцпрацівники та рятувальники.