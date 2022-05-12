Окупанти обстріляли Криворізький район касетними боєприпасами (фото)

На місці події виявлено нерозірвані ракети з боєприпасами

Внаслідок обстрілу села Велика Костромка зруйновано об’єкт енергетичної інфраструктури

12 травня російські окупанти вчергове обстріляли забороненими касетними боєприпасами село Велика Костромка Криворізького району Дніпропетровської області. Внаслідок обстрілу зруйновано об’єкт енергетичної інфраструктури. За попередніми даними, одна людина загинула, є поранені. Про це повідомляє Офіс генерального прокурора.

Крім того, 12 травня окупанти здійснили артобстріл околиць села Українка Криворізького району. На місці події виявлено нерозірвані ракети з боєприпасами, працює вибухотехнічна служба.

Будь-які військові об’єкти на даній території відсутні.

«Російські війська цинічно нищать інфраструктуру України, порушуючи норми міжнародного гуманітарного права», – зазначають правоохоронці.

Дніпропетровською обласною прокуратурою здійснюється процесуальне керівництво у кримінальних провадженнях за фактами порушення законів та звичаїв війни (ч. 1, ч. 2 ст. 438 КК України).

Як повідомлялося, російські війська на ранок 12 травня обстріляли Зеленодольску громаду на Дніпропетровщині.