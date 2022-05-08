Ракетний удар по Миколаївщині: є загибла та десятки поранених

Вбита все життя працювала вчителькою російської мови…

Російські війська минулої доби ракетами обстріляли житлові квартали Миколаєва, Вознесенська та Очакова. Внаслідок чого загинула одна людина, ще 27 отримали поранення. Про це повідомила голова Миколаївської обласної ради Ганна Замазєєва в Telegram.

«На жаль, маємо тяжких поранених і загиблу. Загибла – літня жінка, яка все життя працювала вчителькою російської мови і літератури в одній із наших шкіл. За минулу добу на Миколаївщині поранено 27 людей. На щастя, дітей серед постраждалих немає», – написала вона.

За її словами, загалом станом на сьогоднішній ранок, в миколаївських лікарнях перебувають 159 громадян, що постраждали від атак окупантів на область.

Нагадаємо, сьогодні удень стало відомо, що в Одесі та Миколаєві лунають вибухи.

Учора ввечері також повідомлялося про сильні вибухи в Миколаєві.

Як відомо, 5 травня рашисти всю ніч бомбили Миколаївщину: яка ситуація нині.

А перед тим рашисти обстріляли Миколаїв «Смерчами»: є постраждалі (фото).

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