  1. Головна
  2. Новини
рус
    Новини

    Ракетний удар по Миколаївщині: є загибла та десятки поранених

    Окупанти вбивають мирних мешканців і розстрілюють житлові квартали<br /><br /> - Ракетний удар по Миколаївщині: є загибла та десятки поранених
    Окупанти вбивають мирних мешканців і розстрілюють житлові квартали

    фото: Ганна Замазєєва/ Telegram

    Вбита все життя працювала вчителькою російської мови…

    Російські війська минулої доби ракетами обстріляли житлові квартали Миколаєва, Вознесенська та Очакова. Внаслідок чого загинула одна людина, ще 27 отримали поранення. Про це повідомила голова Миколаївської обласної ради Ганна Замазєєва в Telegram.

    «На жаль, маємо тяжких поранених і загиблу. Загибла – літня жінка, яка все життя працювала вчителькою російської мови і літератури в одній із наших шкіл. За минулу добу на Миколаївщині поранено 27 людей. На щастя, дітей серед постраждалих немає», – написала вона.

    За її словами, загалом станом на сьогоднішній ранок, в миколаївських лікарнях перебувають 159 громадян, що постраждали від атак окупантів на область.

    Нагадаємо, сьогодні удень стало відомо, що в Одесі та Миколаєві лунають вибухи.

    Учора ввечері також повідомлялося про сильні вибухи в Миколаєві.

    Як відомо, 5 травня рашисти всю ніч бомбили Миколаївщину: яка ситуація нині.

    А перед тим рашисти обстріляли Миколаїв «Смерчами»: є постраждалі (фото).

    Читайте також:
    Теги: росія окупанти війна Миколаїв Україна Telegram жінка окупація #stoprussia
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Ракетний удар по Миколаївщині: є загибла та десятки поранених