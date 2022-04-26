У Полтаві лунають вибухи

Мешканцям міста слід залишатися в укриттях

Приблизно о 22.50 увечері 26 квітня у Полтаві пролунали вибухи. Інформацію підтвердив міський голова Олександр Мамай.

У області та багатьох інших регіонах перед цим була оголошена повітряна тривога.

Нагадуємо, публікувати у соцмережах відео чи фото вибухів, а також наслідки роботи протиповітряної оборони заборонено.

У разі оголошення повітряної тривоги негайно перейдіть в укриття

Також сьогодні ввечері мешканці Дніпропетровської області у соцмережах повідомили, що в регіоні лунають вибухи. Зокрема, гучні звуки лунають і в Кривому Розі.

Нагадаємо, 15 квітня у Полтаві пролунав вибух. Згодом стало відомо, що в результаті нічного обстрілу Полтавщини зруйновано будівлі, одна людина загинула.

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