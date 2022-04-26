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    Події в Україні

    У Полтаві лунають вибухи

    Очільник Полтави каже, інформація щодо ситуації уточнюється - У Полтаві лунають вибухи
    Очільник Полтави каже, інформація щодо ситуації уточнюється
    фото з відкритих джерел

    Мешканцям міста слід залишатися в укриттях

    Приблизно о 22.50 увечері 26 квітня у Полтаві пролунали вибухи. Інформацію підтвердив міський голова Олександр Мамай.

    У області та багатьох інших регіонах перед цим була оголошена повітряна тривога.

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    Нагадуємо, публікувати у соцмережах відео чи фото вибухів, а також наслідки роботи протиповітряної оборони заборонено.

    У разі оголошення повітряної тривоги негайно перейдіть в укриття

    Також сьогодні ввечері мешканці Дніпропетровської області у соцмережах повідомили, що в регіоні лунають вибухи. Зокрема, гучні звуки лунають і в Кривому Розі.

    Нагадаємо, 15 квітня у Полтаві пролунав вибух. Згодом стало відомо, що в результаті нічного обстрілу Полтавщини зруйновано будівлі, одна людина загинула.

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    Теги: росія Полтава окупанти війна укриття Україна окупація #stoprussia
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    У Полтаві лунають вибухи