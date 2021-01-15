Президент поскаржився Меркель на відсутність прогресу щодо Донбасу

Зеленський акцентував увагу на тому, що, крім встановлення режиму припинення вогню, практично відсутній прогрес щодо інших аспектів мирного врегулювання

Президент України Володимир Зеленський обговорив з канцлером Німеччини Ангелою Меркель питання врегулювання на Донбасі. Зеленський поскаржився на відсутність прогресу в процесі мирного врегулювання.

Про це повідомив Офіс президента України.

Глава держави проінформував Меркель, що режим припинення вогню на Донбасі «загалом дотримується, хоча й зі складнощами».

Зеленський повідомив про загибель українського військового цього тижня та поранення напередодні розмови.

Однак, як акцентував Зеленський, крім перемир'я, практично відсутній прогрес щодо інших аспектів мирного врегулювання, хоча Україна виконала всі домовленості паризького саміту «нормандської четвірки».

Обидві сторони визнали, що перемовини радників лідерів «Нормандської четвірки» 12 січня цього року в Берліні були непростими, але конструктивними.

«Україна та Німеччина очікують на наступні консультації 22 січня», – додали в ОП.

Президент запросив Німеччину долучитися до міжнародної платформи з деокупації Криму, а також запросив Ангелу Меркель завітати до Києва з нагоди 30-ї річниці незалежності України.

Як повідомлялося, російські найманці продовжують блокувати роботу п'яти КПВВ на Донбасі.

Також у Києві будуть знімати фільм про антитерористичну операцію на Донбасі.

Нагадаємо, минулої доби окупанти шість разів порушили режим тиші, є поранений.